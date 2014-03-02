به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست عمومی اعضای کرسیهای مطالعاتی راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صبح امروز با حضور نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی در این نشست با اشاره به ضرورت گفتمان سازی در حوزه امنیت ملی با استفاده از ظرفیتهای بومی اظهار داشت پیادهسازی الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی بدون در نظر گرفتن نقش فعال و بالنده برای مراکز تولیدکننده اندیشه راهبردی امکان پذیر نمیباشد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص فعالسازی کرسیهای نظریه پردازی و آزاد اندیشی و مراکز دانش بنیان را هدایت جریان نخبگی کشور به سمت تولید تفکر راهبردی عنوان کرد و افزود: دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان مرکز اصلی سیاستگذاری در موضوعات راهبردی کشور با ایجاد و فعالسازی کرسیهای مطالعاتی تلاش خواهد کرد تا ظرفیتهای ارزشمندی را که در حوزه اندیشه راهبردی در کشور وجود دارد به عرصه تصمیم سازی کلان متصل سازد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این نشست با اشاره به شکلگیری ظرفیتهای بالای نخبگی در عرصه دانشگاهها مراکز مطالعاتی و دستگاههای اجرایی طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، شبکه سازی برای فعال نمودن و بهرهبرداری از این ظرفیتها در عرصه سیاستگذاری و تصمیمات کلان را از نیازهای مهم کشور دانست و خواستار تلاش دستگاههای مسئول برای ایفای نقش فعال در این خصوص شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت آینده پژوهی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، بر ضرورت شناسایی مسائل و نقاط آسیب پذیر امنیتی و ارائه راه کارهایی برای ممانعت از تبدیل شدن آنها به بحران تأکید و نقش کرسیهای مطالعاتی در این عرصه را مهم دانست.
در ابتدای این نشست دکتر سیدعلی حسینی تاش معاون راهبردی شورایعالی امنیت ملی با ارائه گزارشی از اهداف، ضرورتها و نحوه فعالیت کرسیهای مطالعاتی بر تعامل مستمر مراکز مطالعاتی راهبردی و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به منظور افزایش کیفیت و تناسب تولیدات مراکز با نیازمندیهای واقعی کشور تأکید کرد.
همچنین در این نشست تعدادی از مسئولین مراکز مطالعات راهبردی و حوزههای تخصصی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به ارائه دیدگاههای خود در زمینه ساز و کارهای افزایش بهرهوری کرسیهای مطالعاتی پرداختند.
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