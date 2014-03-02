به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در یک رقابت قرآنی ظهر امروز به کار خود پایان داد.



این رقابت‌ها با حضور 93 نفر شامل 56 خواهر و 37 برادر در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، قرائت دعا، مداحی و در رشته حفظ، شامل حفظ 5، 10، 20 ،30 و حفظ جزء 30 قرآن کریم در سه بخش دانشجویان، اساتید و کارکنان از 9 مرکز و واحد به میزبانی واحد صائین قلعه برگزار شد.



در پایان این رقابت‌ها در بخش دعاخوانی خانم‌ها مهین آرش مقام اول و آقایان یحیی داداشی، محمد امینی و مهدی بیگدلو به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم و در بخش مداحی آقایان صدرالدین گنج خانلو، بهزاد قبادیان و حسین ملکی حائز رتبه های برتر شدند.



همچنین در بخش حفظ قرآن کریم نیز خانم‌ها کبری احمدی، صغری کردلو و مریم بیگدلی در رشته حفظ جزء 30، فاطمه ابراهیم خانی، سمیه حیدری و رقیه ایمانی در حفظ 5 جزء، نرگس رضایی، سمیرا نقی‌لو و مهین احمدی حفظ 10 جزء و زینب غنی لو در حفظ 20 جزء قرآن کریم به ترتیب رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

دانشگاه پیام نور کانون فرهنگی در سطح زنجان مطرح است

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه پیام نور به عنوان کانون فرهنگی در سطح زنجان مطرح است.



سید محمد موسوی، با اشاره به اقدامات فرهنگی دانشگاه، گفت: در چهار سال گذشته پیام نور استان فعالیت‌های قرآنی زیادی داشته به طوری که، میزبانی موفق بخش دانشگاهی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در بین مدعیان و کسب مقام نخست با کمک قرآن به دست آمده است.



وی با بیان اینکه در دانشگاه پیام نور طی چهار سال گذشته در همه حوزه‌ها 10 برابر 20 سال گذشته کار انجام شده گفت: همه این اقدامات به مدد قرآن کریم بوده است.



امام جمعه شهرستان صائین قلعه نیز با تاکید بر عمل به قرآن در زندگی گفت: تا زمانی که به قرآن عمل نشود و عمل به قرآن در زندگی و رفتار مردم دیده نشود قرآن محجور خواهد ماند.

آثار نهمین جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان

آثار نهمین جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان اکران شد.



همزمان با برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100، فیلم های کوتاه این جشنواره در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان اکران شد.



آثار راه یافته به نهمین جشنواره بین المللی فیلم100 شامل فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی همزمان با برگزاری این جشنواره در استان زنجان نیز اکران شدند که در مجموع 5 اثر هنری از استان زنجان به بخش رقابتی جشنواره راه یافته بودند.



فیلم های100ثانیه ای و مستندهای پویانمایی راه یافته به بخش رقابتی این جشنواره در استان های تهران، سمنان، خراسان شمالی، زنجان، گلستان، کردستان، قم، اصفهان، بوشهر و مازندران اکران شدند.



