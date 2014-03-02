به گزارش خبرگزاری مهر، احمدهمتی در این خصوص گفت: امسال فیلم‌های ارسالی به جشنواره فیلم کوتاه کل گراش ۲۵ درصد افزایش داشته و در کل ۱۳۷ فیلم به جشنواره رسیده و از میان از ۱۲۲ فیلم دریافت شده از استان فارس با توجه به زمان فیلم‌ها ۲۰ تا ۲۵ فیلم به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه نتایج گزینش فیلم‌ها تا ۵ بهمن‌ماه از طریق سایت جشنواره اعلام خواهد شد، افزود: بخش‌های جشنواره دهم همانند دوره گذشته است و فیلم‌ها در سه بخش اصلی، میراث فرهنگی و ویژه گراش با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس بیان کرد: دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه کل گراش هشتم و نهم اسفندماه در سالن همایش‌های دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار خواهد شد.

همتی افزود: ۶۱فیلم داستانی، ۴۶ فیلم مستند، ۱۸ فیلم تجربی و ۱۱ انیمیشین به دبیرخانه جشنواره ارسال شده همچنین شش فیلم از استان بوشهر و ۹ فیلم از استان هرمزگان نیز مهمانان این دوره جشنواره هستند.

حضور فیلمسازان گراشی‌ها

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس، بیان کرد: فیلمسازان گراشی امسال ۵ فیلم به جشنواره ارسال کرده‌اند و همانند سال گذشته تمامی فیلم‌های گراشی‌ها در بخش جایزه ویژه گراش رقابت خواهند کرد اما معلوم نیست کدام فیلم‌ها از سوی هیات گزینش جشنواره برای حضور در بخش‌های مسابقه پذیرفته خواهند شد.

این مقام فرهنگی استان تصریح کرد: محمد کاظم محمودی و کیوان محسنی دو کارگردان باسابقه‌تر گراشی در جشنواره امسال هستند. محمد کاظم محمودی داور بخش میراث فرهنگی در سال گذشته، امسال فیلم داستانی «از فردا می‌ترسم» را به جشنواره فرستاده است. کیوان محسنی موفق‌ترین فیلمساز دوره گذشته امسال با یک فیلم تجربی به نام «ساعت شش» در جشنواره دهم حضور دارد.

همتی اظهارداشت: سعید سعادت که پارسال فیلم خواب غفلت را به جشنواره فرستاده بود، امسال مستند «پرواز از آسمان» را به جشنواره دهم فرستاده است. محمدرضا خواجی دیگر جوان فیلمسازی گراشی است. او سال گذشته خفقان را در جشنواره داشت، امسال او فیلم داستانی «افق» به جشنواره فرستاده است.

زهرا متین تنها زن گراشی حاضر در جشنواره دهم است. او فیلم داستانی «اشک خاموش» را در جشنواره امسال دارد.

فیلم‌بینی استقامتی در جشنواره دهم

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس، برنامه‌ نمایش فیلم‌ها و برگزاری کارگاه‌های جشنواره رانیزاعلام داشت.

همتی گفت: تعداد زیادتر فیلم‌ها نسبت به سال‌های قبل باعث شده برنامه‌ نمایش که در چهار نوبت بسته شود که طولانی و فشرده به نظر برسد. بخصوص اینکه هیات برگزاری تصمیم گرفته در شب اختتامیه جشنواره، فیلمی به نمایش در نیاید، و به جای این نوبت، یک نوبت صبح جمعه در نظر گفته است.

وی ادامه داد: این تصمیم به خاطر افزوده شدن بخش ویژه‌ای به برنامه‌ اختتامیه به مناسبت دهمین دوره جشنواره گرفته شده و بدین ترتیب فیلم‌های جشنواره در چهار نوبت عصر پنج‌شنبه ۸ اسفند (از ساعت ۱۴ تا ۱۸:۴۱)؛ پنج‌شنبه شب (یعنی بعد از برنامه افتتاحیه، از ساعت ۲۰ تا ۲۳)؛ صبح جمعه ۹ اسفند (از ساعت ۹ تا ۱۲:۴۷) و عصر جمعه (از ساعت ۱۴ تا ۱۶) به نمایش درخواهند آمد.

همتی گفت: بعد از ظهر جمعه نیز به دو برنامه‌ کارگاه آموزشی اختصاص یافته است. کارگاه اول، که بلافاصله بعد از نمایش فیلم‌ها از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ توسط مهدی بوستانی برگزار می‌شود، موضوع «زمان در روایت فیلم کوتاه» را دارد. کارگاه دوم را مهرداد اسکویی با موضوع «از ایده تا فیلم نامه مستند» از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵ برگزار خواهد کرد.

برنامه‌ی اختتامیه و اعلام برندگان نیز ساعتی بعد از این کارگاه‌ها برگزار خواهد شد

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس درباره‌ فشرده بودن برنامه جشنواره می‌گوید: این الزام حس می‌ شود که همه‌ فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه یافته‌انددر جشنواره به نمایش گذاشته شود تادر این صورت فیلم‌های بیشتری حتی در بخش‌های جنبی نمایش داده شود و برنامه‌های آموزشی بیشتری نیز برگزار شودامابه دلیل حجم زیادتولیدات این امکان کمترقابل اجراست.

وی درباره‌ فیلم‌های این دوره اظهار نظر می‌کند: امیدوارم این فشردگی برنامه‌ها باعث نشود که دوست‌داران سینما، شانس تماشای فیلم‌ها را از دست بدهند زیرابالا بودن سطح کیفی فیلم‌های این دوره داوران را مجبور کرد که تعداد بیشتری از آنها را گزینش کنند.