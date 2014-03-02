حماسه اقتصادی محور کار دولت است/ نوسازی و تجهیز 105 هزار هکتار از شالیزارهای شمال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: در دولت تدبیر و اعتدال، محور کار، حماسه اقتصادی است و با توجه به فرمان رهبری و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت، تدبیر کرد و با مذاکرات، تنش زدایی کرد و کشور را به سمت آرامش را برد و تحریمها را شکست و امروز در سراسر گیتی، مردم ایران، مردم صلح و متکی بخود مشهورهستند.

جوادی افزود: دولت حاضر معتدل است و با همه گروهها کار می کنند و همه ملت را در حماسه اقتصادی بکار خواهد گرفت.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: کشاورزی بدون شک محور اقتصاد مقاومتی است و در ماه گذشته با تنفیذ مقام معظم رهبری، پروژه 550 هزار هکتاری خوزستان کلید خورد و در عرض سه سال 300 هزار شغل ایجاد می کند.

وی یادآور شد: این سیاستها با همکاری دولت و مجلس توانست امسال از واردات میوه جلوگیری کند درحالیکه خسارتهای زیادی در بخش مرکبات در بحران برف بوجود آمده است.

جوادی ادامه داد: خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزیف کشاورزان را امیدوار کرد و بالابردن ضریب مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی از دیگر روزنه های امید است.

وی گفت: با توجه به توانمندی مازندران، این استان به عنوان قطب ویژه کشاورزی در کشسور نقش اساسی دارد و اگر مازندران را از کشاورزی کم کنیم، مسائلی در کشور ایجاد می آید.

جوادی گفت: متوسط عمر مدیریت مسئولان استان در کشور کمتر از سه سال است و امیدواریم در دولت تدبیر و امید به هشت سال برسد.

تجهیز و نوسازی 105 هزار هکتار اراضی شالیزاری شمال

وی با اشاره به انتخاب رئیس قبلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به عنوان مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور گفت: با همکاری استانهای گیلان، گلستان و مازندران سه سال از فاینانس خارجی استفاده می شود.

وی گفت: در این طرح 70 درصد از فاینانس، 15 درصد از منابع داخلی و 15 درصد از خودیاریها استفاده می شود.

جوادی گفت: در قالب این طرح 45 هزار هکتار در مازندران، 50 هزار هکتار و 10 هزار هکتار در گلستان به زیر کشت شالی می رود.

در این مراسم، حیدرپور به عنوان رئیس جدید جهاد کشاورزی مازندران منصوب شد.