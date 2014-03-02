به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی صبح امروز در حاشیه مراسم اعطای سبد کالا به خانواده های زندانیان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خانواده های زندانیان در جامعه مظلوم و گمنام اند و کمتر از سایر نیازمندان مورد توجه مردم قرار می گیرند چرا که عمدتا برای درخواست های خود دچار نوعی شرم و حیا هستند.



وی افزود: استان اصفهان از ظرفیت خوبی در بحث خیرین برخوردار است و آنها باید کمک های خود به خانواده های زندانیان را از طریق انجمن های تخصصی مربوطه افزایش دهند.



رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اصفهان یادآور شد: خیرین می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 021137577008 بانک ملی ایران و همچنین شماره حساب 0200040803003 بانک آینده متعلق به خیریه حضرت امام موسی کاظم (ع) واریز کنند.



حبیی در ادامه با اشاره به تاسیس خیریه حضرت امام موسی کاظم (ع) در سال های اخیر با هدف حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند گفت: قانون در تمامی کشور های جهان تکلیف بخشی از جرایم را گذراندن حبس در زندان تعیین کرده است اما معتقدیم که نبود سرپرست برای خانواده معضلات اجتماعی خاص خود را از سوی دیگر به همراه می آورد.



وی با بیان اینکه خانواده زندانیان هم بدسرپرست و هم به نوعی بی سرپرست تلقی می گردند،تصریح کرد: به طور مثال چنین خانواده ای اگر به استثنای پدر زندانی خود پنج نفر جمعیت داشته باشد در صورت وجود مشکلات مالی زمینه پرورش سایر اعضا به سمت خلاف و جرایم را خواهد داشت.



توزیع بیش از یک هزار سبد کالا به خانواده زندانیان



دادستان استان اصفهان بیان داشت: با همکاری خیریه حضرت امام موسی کاظم (ع) تاکنون به حدود 800 نفر از خانواده های نیازمند زندانیان حقوقی ماهانه اما مختصر پرداخت می شود.



حبیبی افزود: این مبالغ جمعا حدود 25 میلیون تومان تومان رسیده است که معتقدیم ناچیز است و باید با حمایت خیران شهر این ارقام افرایش یابد.



وی درباره مراسم امروز اعطای سبد کالا به خانوداه های زندانیان اظهار داشت: بیش از یک هزار سبد کالای ارزاق به ارزش مالی 150 میلیون تومان از کمک های خیران به خانواده های نیازمند اعطا شده است.



دادستان اصفهان در ادامه گفت: مراقبت های پس از زندان مانند برنامه های فرهنگی و ایجاد اشتغال و یا معرفی شغلی ،تسهیلات تحصیلی برای فرزندان و ... نیز توسط خیریه ذکر شده و انجمن حمایت از زندانیان در حال اجراست.



خیرین آمار بازگشت به زندان را به یک درصد رسانند



حبیبی تاکید کرد: آمار بازگشت مجدد مجرمان پس از حبس از 22 درصد در سال های اخیر به 12 درصد رسید اما آمار بازگشت افرادی که توسط خیره امام موسی کاظم و این انجمن مورد حمایت های پس از زندان قرار گرفته اند به یک درصد رسیده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از برنامه های فرهنگی زندان اعطای مرخصی در صورت حفظ سوره های قرانی است که معتقدیم اجرای این موضوع باعث اثر گذاری مثبت روحی و اخلاقی بر زندانیان شده و به نوعی بازگشت مجدد و گرایش به جرایم در بین آنان را کاسته است.



دادستان اصفهان اعزام سالانه پنج اتوبوس زندانی به زیارت مشهد مقدس را از دیگر اقدامات فرهنگی سازمان زندان ها برشمرد.



وی در ادامه از تشکیل مهد کودک برای نگهداری از فرزندان زیر پنج سال مادران زندانی در زندان اصفهان خبر داد و گفت: این مرکز نیز در دو سال اخیر با حمایت موسسه خیریه علی اصغر و امام موسی کاظم(ع ) راه اندازی شده اشت.



هشت کتاب به ازای هر نفر در زندان های اصفهان



همچنین در ادامه این نشست رمضان امری مدیر کل زندان های استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص توسعه فرهنگی و کتابخوانی در زندان های استان اظهار داشت: طبق آمار های اداره کتابخانه های عمومی استان به ازای هر شهروند سه کتاب در کتابخانه ها وجود دارد اما در زندان های اصفهان این رقم هشت کتاب به ازای هر فرد است.



وی ادامه داد:در حال حاضر 18 هزار جلد کتاب با 400 عنوان مختلف در کتابخانه های زندان های استان وجود دارد که زندانیان به دلیل اوقات فراقت زیاد و علایق شخصی ساعات زیادی را صرف مطالعه آن می کنند.



امیری یادآور شد: شناخت احکام و مطالعه معانی فارسی قرآن در زندان متداول است و بنده نیز معتقدم که آثار و برکات خوبی اخلاقی برای افراد تحت حبس داشته است.