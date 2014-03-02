به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پس از 23 سال از تاسیس گروه، این کنسرت با نگاه پزوهشی و جدیدی به موسیقی استان اظهار می شود گفت: روایت دلنشین و جذاب از موسیقی استان هدف این جشنواره است.

وی اظهار داشت: در این کنسرت، تغییری در اجرا داریم و موسیقی آیینی مازنران با اجراهای نمایش تلفیق شده است.

وی عنوان کرد: نوروزخوانی، حرکات آییی، سرنا نوازی و نقاره از جمله بخش های این جشنواره است که سعی داریم تا مجموعه ای از موسیقی مازندرانی شامل کتولی، طالبا، امیری را اجرا کنیم.

محمدی تلفیق موسیقی شرق و غرب استان را از دیگر بخش های جشنواره بیان کرد و از حضور استاد اسحاقی پیشکسوت موسیقی در این جشنواره خبر داد.

کنسرت موسیقی مازندرانی گروه تبری برادران و خواهران محمدی، با همکاری شرکت فرهنگی هنری ساروصدا، 15 و 16 اسفند ماه از ساعت 19 الی 22 در سینما سپهر ساری برگزار می شود.