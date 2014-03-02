به گزارش خبرنگار مهر، سیامک دولتشاهی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران به تشریح برنامه های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سه بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است به این معنا که بندهای دهم، دوازدهم و بیست و یکم نقشه راه صادرات را مشخص می کند.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: با توجه به بند دهم ابلاغیه رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات باید در دستور کار قرار گیرد به نحوی که صادرات کالاها و خدمات باارزش افزوده بالا در اولویت حمایت های دولت باشد

وی تصریح کرد: تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها و ایجاد ثبات رویه و مقررات درباره صادرات از جمله این سیاست ها است.

به گفته دولتشاهی، در بند دوازدهم این ابلاغیه توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه مورد تاکید واقع شده که بر این اساس صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند این پیوندهای راهبردی را گسترش دهد

وی خاطر نشان کرد: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نقشه راهی را برای پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین کرده به نحوی که ایجاد سیستم فعال، سریع و به روز اطلاع رسانی زمینه سازی برای ورود و توسعه فعالیت صادرکنندگان در هر یک از بازارهای هدف شناسایی و دسته بندی بازارها و مابقی جمع آوری اطلاعات بازارهای هدف و دسته بندی استخراج اطلاعات از جمله این برنامه ها است.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به هفت منطقه تقسیم شده که عراق و افغانستان به صورت مجزا دیده شده اند و به خصوص برای بازار عراق برنامه ویژه ای تدارک دیده شده است.

دولتشاهی افزود: پنج بازار دیگر برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا، آمریکای لاتین و سایر کشورهای همسایه است که اعضای انجمن نیز به تناسب نوع فعالیت برای حضور در این بازارها تقسیم بندی شده اند.

وی ادامه داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال جاری نسبت به گذشته کاهش داشته است و آمارها نشان می دهد که به دو میلیارد دلار سیده است این در شرایطی است که تا سال 90 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد و 118 میلیون دلار بوده است.