به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان ملکشاهی ظهر یکشنبه در این آیین گفت: چهار طرح خوداشتغالی در شهرستان ملکشاهی ایجاد شده است.

حسینعلی موسوی بیان داشت: این طرح ها شامل پرورش کبک، خدمات الکترونیکی خودرو، کارگاه چاپ و بنر و تاکسی تلفنی بانوان که برای اجرای این طرح ها یک میلیارد و 400 میلیون از محل صندوق مهر امام رضا هزینه شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تا الان 46 طرح خوداشتغالی با شش میلیارد و 220 میلیون ریال در شهرستان ملکشاهی ایجاد شده است.

این مسئول تصریح کرد: شهرستان ملکشاهی دارای ظرفیتهای خوبی در بخش کشاورزی، صنعت و..است و با سرمایه گذاری روی هر یک از طرفیتها می توان شاهد توسعه و اشتغال در شهرستان بود.

وی افزود: شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی نیازمند سرمایه گذاری است.