سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به رغم مشکلات عدیده در تصویب بودجه با رایزنی ها و تلاشهای شورای شهر جهت تخصیص بودجه ای که بتواند به واقعیت های شهر نزدیک باشد توانستیم با دو سوم افزایش نسبت به سال گذشته بودجه شهرداری را به تصویب برسانیم.

وی افزود: رقم کل بودجه امسال 400 میلیارد ریال تأیین شده است که شصت درصد آن به بخش جاری شهرداری و چهل درصد آن نیز به بخش عمران تخصیص داده شده است.

رئیس شورای شهر خرمشهر به پروژه های مرتبط با این بودجه در سال جدید اشاره کرد و گفت: از پروژه های تعریف شده برای سال جدید می توان به تکمیل و توسعه ساختمان شهرداری، بدنه سازی نهرهای سطح شهر، بهسازی سرویس های بهداشتی، مطالعه و اجرای آبهای سطحی سطح شهر اشاره کرد.

ادریس پور به مطالعات مربوط به کاهش ترافیک در مرکز شهر نیز اشاره کرد و افزود: طرح مطالعاتی اجرای تقاطع غیر هم سطح در چهار راه شهید مطهری نیز در حال بررسیاست که در صورت توافق مراحل اجرای آن از بودجه سال جدید خواهد بود.

رئیس شورای شهر خرمشهر در پایان گفتگو نیز از زیباسازی و آسفالت معابر محروم و سطح شهر اشاره کرد و گفت: شهرداری در این مدت با بررسی مناطقی در سطح شهر که معابر آنها بر اثر پروژه های گازرسانی و یا فاضلاب دچار مشکل شده بودند در حال لکه گیری و یا آسفالت کامل آنها می باشد و امیدواریم تا پایان امسال بخش عمده ای از این مناطق سامان دهی شوند.