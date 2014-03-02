به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ حسین مرشدی رئیس ستاد جشنواره ملی عکس و فیلم اردیبهشت ظهر یکشنبه با معرفی حسام‌الدین انصاریان به‌عنوان دبیر بخش عکس و همچنین مهرداد امیرزاده به‌عنوان دبیر بخش فیلم، شروع به‌کار این جشنواره ملی را در بندرعباس رسماً اعلام کرد.

بر اساس فراخوانی که دبیرخانه این جشنواره در سطح ملی منتشر نموده، نهمین دوره‌ی این جشنواره در تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت و در سه بخش فیلم ، عکس و فیلم‌نامه در بندرعباس برگزار خواهد شد .در این فراخوان مهلت ارسال آثار، دهم اسفندماه 92 لغایت ۲۵ فروردین‌ماه ۹۳ تعیین شده است.

شایان‌ذکر است که در نهمین دوره از جشنواره ملی اردیبهشت برای نخستین بار بخش فیلم‌نامه نیز به دو بخش عکس و فیلم اضافه شده است.

با شروع بکار دبیرخانه جشنواره ملی اردیبهشت در فرهنگسرای طوبی بندرعباس تارنمایی به نام این جشواره و با آدرس www.ordibeheshtfestival.com راه‌اندازی شده که علاوه بر تاریخچه و اطلاع‌رسانی در خصوص جشنواره ملی عکس و فیلم اردیبهشت هرمزگان ، ثبت‌نام و ارسال آثار شرکت‌کنندگان نیز از طریق این وب گاه صورت می‌گیرد.

گفتنی است که هر بخش از این جشنواره هیئت داورانی مجزا دارد که از افراد متخصص و صاحب‌نام در حیطه کاری خود در کشور محسوب می‌شوند که آثار ارسال‌شده به دبیرخانه پس از تفکیک برای اعلام نظر به هیئت داوران همان بخش سپرده می‌شود.

نهمین دوره این جشنواره ملی با تغییر رویکرد سیاست‌گذاری و اجرا با هشت دوره پیش متفاوت است که تغییراتی چون اضافه شدن شورای سیاست‌گذاری، ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق تارنمای اعلام شده در فراخوان، حذف رده استانی به طور کامل و برگزاری این دوره از جشنواره در سطح ملی و همچنین اضافه شدن بخش فیلم‌نامه به این جشنواره را می‌توان به عنوان برخی تفاوت ها نام برد.