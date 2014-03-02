حمید قنبری پیش از ظهر امروز در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش عشایر کشور که در سالن طلائیه ناحیه چهار اهواز برگزار شده بود، با اعلام این خبر افزود: در بخش فضا و اماکن آموزشی وضیعت دردناکی داریم و اغلب مدارس با قدمت بیش از 20 سال خطر آفرین و فرسوده هستند و ممکن است با هر زمین لرزه ای دچار حادثه شوند.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش عشایر خوزستان 100 مدرسه نوساز، 200 مدرسه خطرآفرین، 150 مدرسه چادری، 50 مدرسه کانکس و 70 مدرسه استیجاری داریم.

رئیس آموزش و پرورش عشایر استان خوزستان با اشاره به وجود 14 منطقه عشایری در استان خوزستان گفت:بیش از 14 هزار دانش آموز در 570 آموزشگاه و هزار و 100 کلاس درس توسط 1200 معلم عشایری هدایت می شوند.

قنبری خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مدارسمان نوساز شوند و همه مسئولان استانی و کشوری باید برای حل این معضل به پاخیزند که البته خدمات گذشته دولت در سه سال اخیر مطلوب بوده است و طی این سه سال تعداد 50 واحد آموزشی توسط بنیاد برکت وابسته به دفتر مقام معظم رهبری در مناطق عشایری استان خوزستان احداث شده است.

وی یادآور شد: درجه سازمانی ما اکنون 5 است که این در شأن استان نیست و اگر ارتقاء پیدا کند تعداد نیروهای بیشتری به ما تعلق می گیرد و عضویت ریاست آموزش و پرورش عشایر در کمیته ی شورای برنامه ریزی شهرستان ها برای دفاع از اعتبارات جامعه ی عشایری و تملک دارایی باید به رسمیت شناخته شود.

رئیس آموزش و پرورش عشایر اظهار کرد: در مناطق عشایری استان خوزستان تعداد 14 مدرسه شبانه روزی داریم که فقط یکی از آنها دخترانه است.

قنبری در پایان گفت: اکنون کل مدارس ما در مناطق الوار گرمسیری، شوش، دزفول، سردشت، لالی، گتوند، اندیکا، مسجدسلیمان، ایذه، باغملک، صیدون، دهدز، هویزه و رامهرمز هستند.