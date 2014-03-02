محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش عشایر کشور که در سالن طلائیه ناحیه چهار اهوازبا اعلام این مطلب افزود: قبل از سال 1305 که آموزش در کشور مکتب خانه ای بود و بعد از این سال آموزش و تعلیم و تربیت شکل نوینی پیدا می کند و با نوین شدن مبانی تعلیم و تربیت مشکلات معلمان نیز جدیدتر، بیشتر و پیچیده تر می شود و ما باید این مشکلات را به خوبی بشناسیم و در جهت رفع آن بکوشیم.

وی یادآور شد: در ایران هر سلسه ای روی کار آمده با کمک عشایر بوده به خاطر اینکه جامعه ی ما هم جامعه ای عشایری بوده است و دولت ها خیلی محدود و مختصر بودند بنابراین امکانات در حد ظرفیت زمان خود امکانات مناسبی مانند(مسکن، تغذیه و آموزش) داشتند.

تقی زاده عنوان کرد: سیاست دولت ما باید در جهت اسکان عشایر و برخوردار نمودن جامعه ی عشایری از امکانات مورد نیاز شهری هدایت شود و ما نیز علی رغم مشکلات موجود باید تلاش کنیم تا امکانات خوبی را در اختیار عشایر بگذاریم.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: یکی از مشکلات معلمان این است که دانش لازم را درباره مبانی آموزش و پرورش ندارند، دوره های تحصیلی خود را به خوبی نمی شناسند و درباره رویکرد آموزشی نیزاطلاعات دقیق و علمی ندارند.

وی عنوان کرد: مسئله بهداشت در مدارس عشایری به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است و با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد مسیر زندگی دانش آموز را تغییر می دهد.

تقی زاده در پایان گفت: اگر ما تلاش کنیم جریان آموزش و پرورش را به در جهت کسب مهارت های زندگی و هویت ملی و دینی هدایت کنیم و در این صورت جامعه موفقی خواهیم داشت.