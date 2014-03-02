به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: عمليات اجرايي پروژه احداث راه فرعي "ريجاب" – "كلاه مال" – "سرپل ذهاب" آغاز شده است.

مهرداد آهکی اظهار داشت: طول اين مسير 7كيلومتر است که با برآورد اوليه 50 ميليارد ريال و در طول زمان 12ماه براساس قرارداد اوليه پيمان شروع شده است.

آهکی تاکید کرد: هدف از اجراي اين طرح، ارتباط اهالي بخش ريجاب و روستاهاي اطراف با شهر سرپل ذهاب است كه با احداث اين مسير، فاصله تا شهر سرپل ذهاب حدود 6 كيلومتر نزديكتر خواهد شد.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان گفت: با احداث اين مسير فاصله دو منطقه گردشگري استان يعني ريجاب و "سراب پيران" به 7كيلومتر خواهد رسيد كه از لحاظ گردشگري دارای اهمیت بسياری خواهد بود.