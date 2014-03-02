به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مرکز همایش و نمایشگاه در ساری، مشکل استان را اشتغال دانست و گفت: مشکل اشتغال با سخنرانی حل نمی شود و باید به کمک سرمایه گذار برویم.

وی یادآور شد: باید فکرهای نخبه را جمع و کشور خود را آباد کنیم و برابر تحریمها مقاومت اقتصادی را داریم و باید از سرمایه گذاران و دانشمندان استقبال کنیم.

آیت الله طبرسی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران گفت: سرمایه گذار بفکر مردم است و باید از آنان حمایت شود.

امام جمعه ساری با عنوان اینکه استعمار به هرجا وارد شد، فکر، فرهنگ، سیاست و اقتصاد را خراب می کند، گفت: وقتی فکر غربی شد، خودبخود انسان غربی می شود.

وی افزود: رهایی از استعمار فرهنگی و اقتصادی طول می کشد و برای مقابله با تحریمها باید مقاومت اقتصادی داشته باشیم.

وی با اشاره به انصراف وزارت کشور از الحاق بخشی از مناطق شرقی استان مازندران به گلستان، این مسئله را به فال نیک گرفت.

