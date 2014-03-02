به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مطهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: رزمایش الی بیت المقدس با حضور 60 گردان بسیجی با رهبری قرارگاه امام هادی( ع) در استان کرمان و شهرستان های تابعه برگزار می شود.

وی از حضور 58 گردان برادران بیت المقدس و دو گروه کوثر خواهران بیت المقدس در این رزمایش خبر داد و گفت: در هریک از گردان ها بیش از 260 نیرو حضور دارند.

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان اظهار داشت: رزمایش گفته شده به مدت دو روز در 15 و 16 اسفندماه جاری برگزار می شود.

سردار مطهری یکی از اهداف برپایی رزمایش الی بیت المقدس را مردمی کردن دفاع ذکر و تصریح کرد: اکثر نیروهای حاضر در این رزمایش جوان و جزء بسیجیان بوده و در دوره‌های تخصصی مختلفی آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اینکه این رزمایش در قالب چهار عملیات طراحی شده است، گفت: از 58 گردان برداران بیت المقدس 29 گردان در رزمایش منطقه ‌ای دفاع از کوی و برزن و 29 گردان دیگر نیز عملیات پدافند غیرعامل و مقابله با نا آرامی‌های داخلی و ‌گردان‌های کوثر در عملیات امداد و نجات این رزمایش شرکت می کنند.

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان از همکاری اورژانس و هلال احمر با سپاه برای برگزار رزمایش الی بیت المقدس خبر داد و اذعان داشت: ایجاد آمادگی رزم در گردان‌های الی‌بیت‌المقدس و کوثر، بالا بردن توان و هوشیاری نیروهای بسیجی و ایجاد امنیت پایدار برای شهرها از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.