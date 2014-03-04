شقایق شرفی، نقاش ایرانی ساکن ایتالیا که از 9 تا 14 اسفند نمایشگاهی از آثار خود را در گالری هفت ثمر تهران برپا کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند به دلیل گرایش به تصاویر بنیادی و ساده‌گرایی این نقاشی ها، ممکن است میل به طبقه‌بندی آنها در شاخه نقاشی انتزاعی در نظر بیننده ایجاد شود، با وجود این شخصاً این نقاشی‌ها را در زمره آثار کاملاً انتزاعی و آبستره قرار نمی‌دهم.

وی درباره تجربه کاری خود توضیح داد: تجربه هنری من از نقاشی فیگوراتیو آغاز شد که تا به امروز نیز به صورت یک علاقه جنبی آن را ادامه داده‌ام البته در گذشته این گونه نقاشی را در سطح‌های بزرگ به ویژه در قالب نقاشی‌های دیواری انجام می‌دادم.

این بانوی نقاش ایرانی درخصوص نقاشی‌هایی که در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته است، گفت: نقطه عطف این نقاشی‌ها از دید من همچنان فرم‌های فیگوراتیو است که شکل‌های واضح و خطوط مشخص پیرامون آنها، در عمل جای خود را به تصویرگری یا نقاشی اکسپرسیونیستی و احساسی داده‌اند. شکل بدن‌های متحرک و ثابت که در اثر لایه‌های رنگی متفاوت به دست می‌آید، بازگوی احساس و روحیه غالب و سلطه گر زمان حال است.

وی افزود: در این نقاشی‌ها، حالات روحی متفاوت گاه مثل پرده‌ای کنار زده می‌شوند و کهن الگوهای شخصی را که در عمق پس‌زمینه جای گرفته‌اند به سطح می‌رانند. شاید بتوان این عمل را نوعی حفاری در اعماق لایه‌های حسی خواند. من در این آثار به دنبال کندوکاو در لایه‌هایی بودم که از دوره‌های متفاوت ناآگاهی، بلوغ، تکامل و معصومیت به دست می‌آیند. البته این کندوکاو سیری خطی را دنبال نمی‌کند و بنابراین آغاز و پایان مشخصی ندارد.

شرفی در خصوص دیگر تجربه‌هایش در برپایی نمایشگاه در ایران توضیح داد: این اولین بار است که در تهران نمایشگاه نقاشی برگزار می‌کنم اما در اردیبهشت امسال در دو گالری طراحان آزاد و آریا ویدیوآرتی را که پیش از این در ایتالیا معرفی کرده بودم به نمایش گذاشتم و همان زمان در خصوص برگزاری نمایشگاهی در اسفندماه از آثار نقاشیم با گالری هفت ثمر صحبت کردم. با توجه به اینکه در سفرهایم به ایران اغلب از گالری‌ها و نمایشگاه‌های هنری تهران دیدن می‌کنم معتقدم که نوعی علاقه‌مندی در مردم برای بازدید از این نوع آثار هنری وجود دارد.

شقایق شرفی که سالهاست در ایتالیا زندگی می‌کند و علاوه بر نقاشی، در ایران به عنوان مترجم آثار متعددی از «آنتونیو تابوکی»، نویسنده معروف ایتالیایی نیز شناخته می‌شود در خصوص برنامه‌های آتی خود گفت: در همین روزها قرار است انتشارات «کتاب خورشید» دو رمان آنتونیو تابوکی به نامهای «رکوئیم» و «پریرا چنین می‌گوید» را با ترجمه من برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد بفرستد