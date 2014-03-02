سهراب بنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 19 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد، 12 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی عملیاتی شده است.

وی مساحت اراضی شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد را یک‌هزار و 513 هکتار عنوان کرد و بیان داشت: در 648 هکتار از این اراضی امکانات و زیرساخت‌ها از قبیل خیابان، جدول گذاری معابر، فضای سبز و ایجاد شبکه های توزیع آب، برق، گاز، فیبر نوری و مخابرات اجرا شده است.

بنام عنوان کرد: از این میزان، 204 هکتار زمین تا کنون به سرمایه گذاران واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: همچنین تاکنون 299 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی این استان مستقر شده است.

فاصله صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با دیگر استانها زیاد است

وی فاصله این استان نسبت به سایر استان ها در زمینه توسعه شهرک های صنعتی را بسیار زیاد دانست و گفت: باید با حمایت دولت و تلاشهای صنعتگران به دنبال کاهش این فاصله بود.

بنام افزود: بی شک کاهش این فاصله موجب رونق تولید و اشتغال و رفع بسیاری از موانع توسعه در استان خواهد شد.

وی واگذاری مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را در اولویت برنامه ها عنوان کرد و بیان داشت: این کار موجب رونق هرچه بیشتر شهرکها و نواحی صنعتی خواهد شد.

بنام خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر صنعتگران و شهرکهای صنعتی شد و افزود: مشارکت و همکاری متقابل باعث رونق بهتر و حل مشکلات شهرکها و نواحی صنعتی خواهد شد.