به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار علی مؤیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان لرستان عنوان کرد: حضور پرشکوه مردم در تشییع و خاکسپاری شهید دهقان یاد و خاطره سالهای جنگ تحمیلی و همچنین پیروزی انقلاب را در ذهن ها زنده و ثابت کرد که مردم ولایتمدار و شهید پرور استان لرستان برای شهدا ارزش و جایگاه ویژه ای قائل هستند.

نقش رسانه ها در مسیر شناساندن تهدیدات و مخاطرات مواد مخدر

وی در ادامه سخنان خود نقش رسانه ها را در رشد جامعه و احیای فرهنگ ایثار و شهادت نقشی بی بدیل دانست و تصریح کرد: خبرنگاران در مسیر تعالی و ارتقای فرهنگ و ارزش های دینی نقش تاثیر گذاری دارند.

سردار مویدی با بیان اینکه رسانه ها باید در مسیر شناساندن تهدیدات و مخاطرات مواد مخدر که در حال حاضر یک تهدید جهانی محسوب می شود گام بردارند، گفت: رویکرد پلیس یک رویکرد اجتماعی در عرصه مبارزه با مواد مخدر است که این رویکرد جایگاه و نقش خبرنگار و رسانه را برای اطلاع رسانی به جامعه و حتی جهان برجسته تر می کند.

465 تن انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه گزارش عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: طی 11 ماه گذشته و از ابتدای سال جاری 465 تن انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده که این آمار فقط مربوط به نیروی انتظامی است.

سردار مویدی ادامه داد: از این میزان مواد مخدر کشف شده حدود 70 درصد به منظور ترانزیت به کشورهای اروپایی و 25 درصد مابقی برای توزیع در استانها وارد کشور شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه کشفیات نیروی انتظامی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: 75 درصد از این 465 تن مواد در مرزها و حاشیه مرزهای کشور کشف شده است که استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به عنوان استان های مرزی و استان های یزد، کرمان و فارس به عنوان خط دوم و استان های حاشیه مرزی را شامل می شود.

سردار مؤیدی همچنین گفت: طی یک برنامه ریزی هدفمند تلاش ما بر این بوده است که نقطه تلاقی قاچاقچیان و نیروی انتظامی را در مرز و حاشیه مرزها شکل دهیم تا از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنیم.

انجام 1000 عملیات مبارزه با مواد مخدر توسط ناجا

وی افزود: در طول یازده ماه گذشته حدود هزار مورد عملیات توسط ماموران نیروی انتظامی در کشور انجام شده که 112 مورد درگیری مسلحانه از این عملیات ها گزارش شده و در آن ها متاسفانه 10 نفر از ماموران ما به شهادت رسیدند که به معنای این است که نیروی انتظامی با اطلاعات و عملیات از قبل طراحی شده با اشرار درگیر و به طور معمول در این درگیری ها پیروز می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه امسال 70 نفر از قاچاقچیان مسلح توسط نیروی انتظامی به هلاکت رسیده اند گفت: این اشرار در حال ترانزیت مواد مخدر در مقادیر مختلف از 500 کیلوگرم تا یک تن به بالا بوده اند که به صورت مسلحانه محموله خود را مشایعت می کرده اند که طی عملیات های مختلف و توسط نیروهای ما به هلاکت رسیده اند.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته 35 نفر از اشرار توسط نیروی انتظامی به هلاکت رسیده بودند که این آمار نشان از افزایش 50 درصدی میزان هلاکت قاچاقچیان مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی دارد.

سردار مؤیدی همچنین گفت: در درگیری های پلیس مبارزه با مواد مخدر و اشرار در 11 ماه گذشته 30 نفر از اشرار زخمی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

انهدام دو هزار باند مواد مخدر در کشور

وی ادامه داد : از آغاز سال جاری در کشور دو هزار و 210 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و 350 محل تولید مواد مخدر صنعتی باتولید 20 تا 30 کیلوگرم مواد مخدر نظیر شیشه شناسایی و منهدم شدند.

سردار مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا عنوان کرد: مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان به عنوان بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در دنیا که سیستم حکومتی یکپارچه نیز ندارند باعث دشوار شدن کار نیروی انتظامی در نواحی مرزی شده است.

وی افزود: در حال حاضر در نقاط صفر مرزی با این کشورها نیروی انسانی، تجهیزات و سلاح های کارآمدی را مهیا کرده ایم و طبیعی است که به علت عدم پاسخگویی و رسیدگی مقامات این کشورها به بحث قاچاق مواد مخدر ما نمی توانیم مرزهای خود را رها کنیم و با تاسیس مرزبانی در این نقاط حلقه امنیت مرزهای کشور را بهبود بخشیده ایم.