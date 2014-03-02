به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برخوردار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت پیاده سازی سیاستهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست های ابلاغی به مفهوم جلوگیری از واردات نیست، بلکه اصل موضوع جلوگیری از واردات بی رویه کالاها است.

رئیس مجمع واردات افزود: بر همین اساس تمام تلاش ما این است که تعداد واردکنندگان شناسنامه دار کالا را افزایش دهیم تا روند واردات کاملاً مدیریت شده از سوی افراد صاحب شناسنامه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: واردکنندگانی که شناسامه دار هستند مالیات خود را به دولت می پردازند و این مالیات می تواند صرف توسعه زیر بناهای کشور شود و اهداف دولت و کشور را محقق کند.

به گفته برخوردار، هیچ یک از واردکنندگان شناسنامه دار کشور از توزیع ارز دولتی از سوی بانک مرکزی سوء استفاده نکرده اند و البته تعداد انگشت شماری از واردکنندگان به ارزهای دولتی دسترسی پیداکرده اند.

وی تأکید کرد: روند تجارت در کشور باید آزاد باشد و با موانع تعرفه ای تنظیم گردد چرا که در غیر این صورت حتماً پای کالای قاچاق به کشور باز خواهد شد.

به گفته برخوردار، کارت های بازرگانی یک بار مصرف نباید اجازه واردات داشته باشند و کار واردات باید از سوی واردکنندگان رسمی صورت گیرد و البته موافق انحصار نیستیم.

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه ارزهای دولتی که مورد سوء استفاده قرار گرفته است در اختیار واردکنندگان شناسنامه دار نبوده است گفت: واردکنندگان شناسنامه دار و مالیات به دولت می پردازد و دولت با درآمد آن می تواند زیربناهای کشور را بسازد.

همچنین پیربابایی عضو هیأت مدیره مجمع واردات نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تنظیم تجارت کشور با ابزارهای تعرفه ای گفت: واردکنندگان کشور که صاحب شناسنامه هستند کاملاً شناخته شده بوده و نیازی نیست تا برای اینکه چه کسی ارز مرجع دریافت کرده و در راه دیگری هزینه کرده است دولت کار ویژه ای انجام دهد.

وی معتقد است واردکنندگان شناسنامه دار هیچ گاه از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکرده و ارزهای مرجع را در جای دیگری هزینه نکرده اند.

پیربابایی افزود: شفاف سازی دریافت کنندگان ارز مرجع در شرایط خاص کشور سخت نیست و دولت با استفاده از سیستم بانکی و سامانه ثبت سفارش می توانند خاطیان را شناسایی کند.

وی خاطرنشان کرد: عده ای سودجو با استفاده از عدم انسجام واردات انجام می دهند که لطماتی را به تولید کشور وارد می کند.

به گفته پیر بابایی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و مجمع واردات تداخل کاری ندارند و البته مجمع واردات فراتر از مشورت هیأت نمایندگان است بلکه کار ساماندهی واردکنندگان را نیز صورت می دهد.