به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، کیانوش باقری که قرار بود در قالب گروه اول کاروان اعزامی به تایلند برود، به دلیل مشکل گذرنامه از همراهی این تیم بازماند. مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا با برطرف کردن این مشکل، کیانوش باقری را همراه با گروه دوم که صبح سه شنبه به تایلند می‌رود راهی محل برگزاری مسابقات کنند.



گروه نخست کاروان اعزامی تیم وزنه برداری متشکل از حسین رضازاده، رئیس فدراسیون، حسین توکلی، سرمربی تیم، مصطفی حکمت پور و منوچهر رضاخانی، داوران بین المللی، و مهدی فروتن، رامین ولی پور، حسین غزالیان و رضا بیرالوند وزنه برداران اوزان 62، 77 و 85 کیلوگرم امشب از دوحه قطر وارد شهر بانگ سائن تایلند می‌شوند.