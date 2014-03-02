به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابوالفضلی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با بیان اینکه پانزدهم اسفند آخرین فرصت ارسال مقاله به همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) این دانشگاه است گفت: با توجه به درخواست برخی شرکت کنندگان و دریافت چکیده مقالات تصمیم گرفته شد تا با هدف فراهم کردن فرصت برای علاقه مندان شرکت در این همایش 15 روز به مهلت ارسال آثار اضافه شود.

وی با بیان اینکه این همایش در سلسله همایش های سبک زندگی ائمه اطهار در واحدهای دانشگاهی بیست و ششم فروردین در واحد سمنان برگزار می شود افزود: پس از اتمام مهلت ارسال آثار کار داوری مقالات انجام و تا پیش از پایان سال نتایج داوری به اطلاع برگزیدگان و سایر علاقه مندان می رسد.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان از اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام هادی (ع) و زیارت جامعه کبیره، ویژگی ها و شاخص ها را به عنوان موضوعات ویژه همایش عنوان کرد.

ابوالفضلی افزود: محور های دیگر همایش شامل امام هادی(ع) و قرآن، امام هادی (ع) و مهدویت، امام هادی و نحوه برخورد با شیعیان، امام هادی (ع) و نحوه برخورد با شاگردان و کارگزاران، بررسی سیره اخلاقی سیاسی امام هادی(ع)، امام هادی(ع) و دفاع از حریم امامت و ولایت، امام هادی(ع) و نحوه مواجهه با مکاتب فکری، بررسی سیره اخلاقی و تربیتی امام هادی(ع)، امام هادی(ع) و شیوه برخورد با مخالفان و معاندان و امام هادی(ع) و دعا و نیایش با تاکید بر زیارت جامعه کبیره است که علاقه مندان و اندیشمندان می توانند در هر یک از این موضوعات به ارائه آثار و مقاله بپردازند.

وی در خاتمه گفت: علاقه مندان شرکت در همایش می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.imamhadisem.ir از جزییات بیشتر برگزاری آن مطلع شوند.