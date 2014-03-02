به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی نهمین دوره لیگ برتر جودو و دهمین دوره لیگ دسته یک باشگاه های کشور، روز سه شنبه 13 اسفندماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.

دیدار دو تیم جودوی موسسه مالی و اعتباری میزان و پاس ثامن الحجج، قهرمان دهمین دوره لیگ برتر باشگاه های ایران را مشخص خواهد کرد.

در هفته پایانی این پیکارها یک دیدار حساس بین تیم های اول و دوم جدول برگزار خواهد شد و طی آن پاس ثامن الحجج و موسسه مالی و اعتباری میزان که در سه هفته گذشته صدر جدول را یک هفته در میان تصاحب کرده بودند، برای کسب عنوان قهرمانی به جدال خواهند پرداخت.

در دیگر دیدارهای دور نهم، دانشگاه آزاد اسلامی با نفت مسجد سلیمان و پالایش گاز ایلام با نیروی زمینی ارتش مبارزه خواهند کرد.

در دور دهم و پایانی هم، موسسه مالی و اعتباری میزان به مصاف نفت مسجد سلیمان می رود، پالایش گاز ایلام برای حفظ عنوان سومی خود دانشگاه آزاد را پیش رو خواهد داشت شپاس ثامن الحجج هم با نیروی زمینی ارتش رو به رو خواهد شد .

خسرویار سرپرست و مدیر فنی تیم در خصوص وضعیت تیم میزان در آستانه برگزاری هفته پایانی لیگ برتر یادآور شد: شرایط کلی تیم بسیار خوب بوده و اعضای تیم مصمم به تکرار عنوان قهرمانی هستند.

مدیر فنی میزان افزود: هر چند ما چند مصدوم نیز داریم که البته در مسابقات هفته پایانی حضور خواهند داشت.

وی افزود: ضمناً تدارکات اولیه جهت حضور دو بازیکن خارجی تیم ما نیز فراهم شده و در هفته آخر لیگ برای تیم میزان بر روی تاتامی خواهند رفت که با همت بچه ها و زحمات مربیان، برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر خواهیم شد.

اعضای تیم شامل سعید رضاییان، بهزاد وحدانی، مصطفی دلیریان، مجتبی قادری، مجتبی باغچقی، علی محمدنیا، احمد جفاکش مقدم، الیاس علی اکبری، محمد گروهی، قنبرعلی قنبری، حامد ملک محمدی، حسین قمی، مسعود حاجی پور، حمیدقلی به همراه پرویز سوبیروف و محمد عبدالرحمانوف به مربی گری مجید جوادی فر و سرمربی گری رضا مهنان، تشکیل می شود .

گفتنی است در مراسم پایانی، احسان حلمی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان به همراه جمعی از مسئولان این باشگاه حضور خواهند داشت .