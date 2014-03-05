15 هزار و 538 کشته در حوادث رانندگي کشور/ بیشترین فوتی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، از كل تلفات حوادث رانندگي در 10 ماهه امسال 12 هزار و هفت نفر مرد و سه هزار و 531 نفر زن بودند.

در اين مدت استانهاي فارس با يكهزار و 321 نفر، تهران با يكهزار و 214 نفر و خراسان رضوي با يكهزار و 202 نفر بيشترين و استانهاي ايلام با 117 نفر، كهگيلويه و بويراحمد با 136 نفر و اردبيل با 188 نفر كمترين تلفات حوادث رانندگي را داشته‌اند.

بر اساس اين گزارش از كل تلفات حوادث رانندگي در ده ماهه سال جاري 9 هزار و 992 مورد در جاده‌هاي برون‌شهري، چهار هزار و 325 مورد در مسيرهاي درون‌شهري، يكهزار و 165 مورد در مسيرهاي روستايي و 56 مورد در مسيرهايي نامعلوم ثبت شده‌است.

در اين مدت 273 هزار و 825 مصدوم حوادث رانندگي نيز به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور مراجعه كردند كه از اين تعداد 197 هزار و 410 نفر مرد و 76 هزار و 415 نفر زن بودند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مصدومين حوادث رانندگي 273 هزار و 658 نفر بود يك دهم درصد بيشتر شده‌است.

در دي ماه سال جاري يكهزار و 165 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 912 نفر مرد و 253 نفر زن بودند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد تلفات حوادث رانندگي يكهزار و 141 نفر بود، 2.1 درصد بيشتر شده‌است.



در اين مدت تعداد مصدومان حوادث رانندگي نيز كه به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند 20 هزار و 201 نفر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد بيشتر شده‌است.