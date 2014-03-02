به گزارش خبرنگار مهر، خوزه گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز تاسف از اینکه وزیر امور خارجه کشورمان ناچار به تغییر برنامه ها شد، بیان کرد: فردا باید در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا حضور یابم.

وی افزود: من در نشست گذشته وزرای خارجه اتحادیه اروپا از تحولات ایران ابراز خرسندی کرده و اعلام کردم که مذاکرات هسته ای لذت بخش بوده است. همانطور که وزیر امور خارجه اشاره کرد ما بر آنیم که کاهش روابط را جبران کنیم و در همه زمینه ها به ویژه اقتصادی گسترش روابط داشته باشیم.

خوزه گارسیا مارگالو با بیان اینکه اسپانیا در سال 2014، 14 درصد از نفت ایران را وارد می کرد که رقم بالا و حائز اهمیتی است، اظهار داشت: اسپانیا در گذشته ماشین آلات را نیز به ایران صادر می کرد و امیدواریم با عادی شدن روابط سطح روابط به ویژه در بخش اقتصادی بالا رود.

وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: آقای وزیر به امکان گسترش روابط فرهنگی اشاره کردند. ایران و اسپانیا دو کشور تاریخی با سنت های دیرینه و علاقه مند به توسعه روابط هستند و ما می خواهیم تا روابط فرهنگی گسترش یابد. بنا داریم در ایران موسسه سروانتس را ایجاد کنیم و الگویی برای گسترش روابط ایران نه تنها با اسپانیا بلکه برای همه کشورهای آمریکای لاتین باشیم.

وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم عقد خواهرخوانده ای بین اصفهان و یکی از شهرهای خود داشته باشیم ما در اسپانیا سنت هایی داریم تشابه زیادی بین دو کشور در سنت ها وجود دارد اصفهان برای ما جایگاه ویژه ای دارد مرکز فرهنگی و هنری ایران است و می خواهیم اصفهان را به مردم اسپانیا بشناسانیم.

خوزه گارسیا مارگالو گفت: ما آمادگی داریم پذیرای همکاری شرکت های اسپانیایی در ایران باشیم شرکت های اسپانیایی قطارهای سریع السیر را ساخته اند و می توانند با ایران همکاری داشته باشند. در زمینه گاز و نفت نیز با آقای وزیر صحبت کردیم و آمادگی داریم در ایران حضور داشته باشیم.

وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: اسپانیا در چند سال گذشته تجربه شیرین انتقال به دموکراسی را داشته و توانسته در چارچوب دموکراسی قانون اساسی خوب و زیبنده داشته باشد علاقه مندیم ایران از منطقه ما برای عضویت غیردائم شورای امنیت حمایت کند.

وی اظهار داشت: همچنین امیدواریم بتوانیم مجددا روابط را با ایران به حد مطلوب و دلخواه رسانده و تجربیات را منتقل کنیم ما همیشه به ایرانی ها علاقه مند بوده ایم.

خوزه گارسیا مارگالو در پاسخ به خبرنگار هیس پان تی وی در این باره که فکر می کنید آیا تحریم ها بر علیه ایران به اقتصاد اسپانیا ضرر رسانده، بیان کرد: ما بخاطر تحریم ها بر علیه ایران خیلی صدمه ندیدیم اما مشتری پروپا قرص نفت ایران بودیم.

خوزه گارسیا مارگالو در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که برداشتن تحریم ها بر علیه ایران می تواند به توسعه روابط اسپانیا و ایران کمک کند، اظهار داشت: همکاری های ما می تواند بسیار نزدیک و تنگاتنگ باشد. اسپانیا سازنده قطارهای سیرالسیر است، تجربه بسیار خوبی در زمینه انرژی برگشت پذیر داریم لذا تمام تلاش را می کنیم تا بتوانیم سطح روابط را گسترش دهیم. می توانیم همکاری ها را با جمهوری اسلامی گسترش دهیم و در زمینه استخراج نفت و گاز نیز می توانیم همکاری کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار اسپانیایی در ارتباط با توافق اولیه هسته ای ایران و 1+5 گفت: توافق اولیه بین ایران و 1+ 5 به مدت 6 ماه امضا شد، امیداوریم توافقنامه قطعی مثمر ثمر باشد و نیازی به تمدید نداشته باشد.

وزیر امور خارجه اسپانیا درباره بحران اوکراین و سفر خود به بروکسل برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا نیز گفت: وضعیت اوکراین را کاملا زیر نظر داریم، اولین چیزی که بر آن تاکید داریم تمامیت ارضی اوکراین است و اجرای مفاد توافقنامه طرفین و البته به مداخله خارجی نیز اعتقاد نداریم و معتقدیم بحران باید توسط مردم اوکراین حل شود.

وی افزود: در ارتباط با تعاملات ارزی مشروعیت و قانونی بودن اوضاع، حاکمیت و مشکلات مالی اوکراین نگران هستیم، اتحادیه اروپا در حال مذاکره با روسیه است، اتحادیه اروپا طرفدار حل و فصل مسالمت آمیز مسائل تمامیت ارضی کشور است.

وی درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کمک اتحادیه اروپا به ایران برای حمایت از مبارزات ایران با قاچاق مواد، بیان کرد: نقش ایران در مبارزه با مواد مخدر را تحسین می کنیم و آماده همه گونه همکاری با ایران در این زمینه هستیم و از همکاری ایران با اتحادیه اروپا تشکر می کنیم.