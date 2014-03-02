به گزارش خبرگزاری مهر، «از تهران تا بهشت» ساخته ابوالفضل صفاری پس از شرکت در جشنواره های مونترال، سیدنی و روتردام در بیست و هشتمین جشنواره فیلم واشنگتن دی سی و در بخش مسابقه اصلی آن، نماینده سینمای ایران خواهد بود و به رقابت با فیلم‌هایی از کشورهای هند، فرانسه، کره جنوبی، کانادا، مکزیک، آلمان، آمریکا و دانمارک خواهد پرداخت.

جشنواره فیلم واشنگتن دی سی که بیست و هشتمین دوره آن از 28 فروردین تا 8 اردیبهشت سال 93 برگزار می شود، از جمله جشنواره‌های هنری مهم در آمریکای شمالی است که دومین ساخته ابوالفضل صفاری تنها نماینده ایران در این جشنواره است.

سیزدهمین جشنواره فیلم تیبورن در کالیفرنیا نیز میزبان «از تهران تا بهشت» در بخش مسابقه خود است که این جشنواره از 21 تا 29 فروردین 93 در کالیفرنیا برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: زندگی غزال، زن جوانی که با همسرش دچار چالش شده است، رو به فروپاشی است. مرد زن را ترک می‌کند و زن در جستجویی به دنبال شوهر، مسیری نمادگون را طی می‌کند و در این سیر و سلوک به حقیقت ماجرا پی می‌برد.

بازیگران فیلم «از تهران تا بهشت» عبارتند از مهناز افشار، جعفر والی، علیرضا خمسه، مهران احمدی، سید صدرا یوسفی، فرزین صابونی، اشکان صفاری، شبنم فرشاد جو، مسعود مهرگان، مهدی عباسی، سروش طاهری، علی باقری، نازنین پور حدادی.

«از تهران تا بهشت» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری، حسین مرتضاییان آبکنار و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری ساخته سال ۱۳۹۱ است.