توسعه پایدار گردشگری روستایی در گیلان ضرورتی انکار ناپذیر است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقش گردشگری امروز در کمک به توسعه مناطق مختلف دارای جاذبه های گردشگری بر همگان آشکار شده است.

وی اظهارداشت: گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: گردشگری روستایی گستره ای فراگیر از فعالیت ها، خدمات و تسهیلات را شامل می شود که به وسیله روستائیان برای تفریح، استراحت، جذب و نگهداشت گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد.

وی افزود: بخش توریسم به عنوان بخشی مولد در زمینه کسب درآمد و ایجاد اشتغال، در اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد.

خسته بند تاکید کرد: بسیاری از کشورها به صنعت پویای توریسم به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیر بنایی نگاه می کنند.

وی اظهارداشت: توسعه پایدار گردشگری روستایی به مثابه بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه های اقتصادی مطرح است.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: گردشگری به عنوان صنعت بدون دود یکی از پایدارترین، مطمئن ترین و سالم ترین منابع درآمدی در تجارت جهانی بوده و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و ترازهای پرداخت بسیاری از کشورها و موجب توازن بازارهای جهانی شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه گردشگری به عنوان یک صنعت منحصر به فرد اقتصادی تلقی می شود، افزود: توسعه گردشگری موجب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و رونق اقتصادی جامعه درنتیجه کاهش ناهنجاری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد.

خسته بند اذعان داشت: گیلان از نظر مکان های توریستی و تنوع از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

وی اظهارداشت: یکی از اصلی ترین راه های برون رفت کشور از تک محصولی نفت، رشد و توسعه صنعت توریسم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انزلی یکی از مناسب ترین و بکرترین مکان ها برای توسعه صنعت گردشگری کشور است.