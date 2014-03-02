به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد احمدی در مراسم گلنگزنی نخستین شهرک سنگ استان فارس در شهرستان بوانات با اشاره به پتانسیل های موجود و ظرفیت های بالای این شهرستان در بخش ذخایر معدنی اظهار داشت: امیدواریم تا با راه اندازی این شهرک ، گام های موثری در فعال سازی واحد های فرآوری سنگ در این شهرستان برداشته شود.

استاندار فارس وجود ذخایر معدنی را از مهمترین مزیتهای اقتصادی منطقه‌ بوانات دانست و ادامه داد: با استخراج و فرآوری ذخایر معدنی می‌توان به تولید ثروت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده رسید و علاوه بر آن زمینه را برای حضور سرمایه گذاران در این شهرستان را فراهم کرد.

احمدی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای ثروتمند با اتکا بر همین منابع زیرزمینی توانسته‌اند اقتصادی شکوفا را برای خود رقم بزنند چنانکه می بینیم کشوری همچون ژاپن بدون آنکه منابع زیر زمینی قابل توجهی در اختیار داشته باشد با ایجاد فرآوری بر مواد خام وارداتی از دیگر کشورها توانسته امروز به یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا تبدیل شود.

وی ضمن انتقاد از نقش کمرنگ بخش معدن در تولید ثروت در استان فارس افزود: متاسفانه منابع و ذخایر معدنی در تولید ثروت در استان فارس نقش قابل توجهی ندارد و این بخش نتوانسته خود را به عنوان مزیت جدی اقتصاد استان فارس مطرح کند.

استاندار فارس ضمن تشریح برخی برنامه های اقتصادی دولت عنوان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن توام با ایجاد صنایع وابسته به منظور ایجاد ارزش افزوده از مهمترین موضوعاتی است که دولت برای توسعه اقتصادی استان نگاه ویژه ای به آن دارد و امیدواریم پروژه هایی همچون شهرک سنگ بوانات در دیگر شهرستان هایی که دارای این ظرفیت هستند نیز اجرا و به بهره برداری برسد.

رییس شورای برنامه ریزی فارس همچنین به زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی استان اشاره و تصریح کرد: زیر ساختهای خوبی برای فعالیت بخش های صنعتی ، اقتصادی و معدنی استان ایجاد شده اما در این بخش به حمایت بیشتر سرمایه گذاران از سوی مسئولان نیازمندیم.

احمدی ادامه داد: با توسعه بخش معدن می توان به توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه در مناطقی همچون بوانات دست یافت و با افزایش تولید ناخالص داخلی استان فارس به بهبود شاخص‌های درآمدی و ایجاد اشتغال پایدار در این استان کمک کرد.

رئیس شورای توسعه استان ضمن انتقاد از دیدگاه برخی مدیران در حمایت از سرمایه گذاران و ترس موجود در بین آنها در حمایت از سرمایه گذار اظهار داشت: باید تابوی ترس از سرمایه گذار و عدم حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری در فارس شکسته شود.

وی با تاکید بر لزوم پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب در فعال سازی ظرفیت های داخلی خاطر نشان کرد: از هیچگونه حمایتی برای ایجاد اشتغال در استان دریغ نخواهم کرد و این فعالیت ، سیاسی ترین ، اقتصادی ترین و فرهنگی ترین برنامه کاری در فارس خواهد بود.

استاندار فارس در بخش پایانی سخنان خود توسعه متوازن ، همه جانیه و پایدار استان را بار دیگر مورد تاکید قرار داد و افزود: اطمینان داریم ایجاد اشتغال برای هر یک نفر برابر با کاهش آمار جرم و مفاسد است و این امر همواره مورد تاکید دولت تدبیر و امید قرار دارد.

استاندار فارس علاوه بر کنگ زنی شهرک سنگ بوانات که با حضور زارعی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه بوانات و تنی چند از مدیران استانی و شهرستانی صورت گرفت ، در سفر به این شهرستان از یک واحد تولید مواد لبنی و یک معدن مس بازدید کرد و با شرکت در جلسه بررسی مشکلات واحد های صنعتی بوانات برای حل مسائل و مشکلات این واحدها دستوراتی را صادر کرد.