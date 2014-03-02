به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی ظهر یکشنبه در نشستی با مدیران شهرستانی شیلات در هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان از پتانسیل های شیلاتی فوق العاده ایی برخودار است، گفت: هرمزگان بدون شک توانایی تبدیل به قطب شیلاتی منطقه و خاورمیانه را دارد.

وی با بیان اینکه شیلات منحصرا صید در آبهای ساحلی نیست تاکید کرد:امکان صدور مجوز در آبهای نزدیک با توجه به محدودیت ذخایر آبزیان وجود ندارد اما در آبهای دور و ذخایر کمتر بهره برداری شده علاوه بر صدور مجوز از متقاضیان صید در این آبهای نیز حمایت می کنیم.

صالحی با اشاره به اینکه ماهی و آبزیان غذای سلامتی است خاطر نشان شد:با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت آبزیان باید با کنترل ها ی بهداشتی و دقت های لازم آبزیان از محل صید تا سرسفره کنترل کرد تا سالم به دست مردم برسانیم.

رئیس سازمان شیلات ایران با تاکید بر ذخایر ارزشمند و کمتر بهره برداری شده فانوس ماهیان گفت: ورود بر عرصه صید فانوس ماهیان علاوه بر درآمد زایی مناسب می تواند اشتغال در زمینه پودر ماهی و صنایع فرآوری را نیز ارتقا دهد

وی با شاره به معضلات گریبان گیر صید همچون صید غیرمجاز، آلودگی دریاها استفاده از ادوات نامناسب صید و قاچاق سوخت گفت: تقویت یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات کلید اصلی مبارزه با این معضلات و مرتفع ساختن آنها است که در این زمینه در آینده ای نزدیک پی گیری های لازم و در نتیجه تحقق یگانی قدرتمند صورت می گیرد.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور پیرامون توسعه سواحل جنوبی خلیج فارس و عمان به ویژه سواحل استان هرمزگان و مخصوصاً سواحل مکران، گفت : پیشانی توسعه هرمزگان جاسک و سواحل مکران است و پیشانی توسعه این مناطق فعالیت ها شیلاتی است.

وی خاطر نشان جذب سرمایه گذار برای به بهر برداری رساندن ظرفیت های استان با اولویت های بومی و محلی باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

صالحی با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس یکی از شتغال زا ترین و سود آور ترین صنایع شیلاتی است تصریح کرد :این مهم و سرمایه گذاری در این مهم به قدری مهم و تاثیر گذار در اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری نیز برآن تاکید داشته اند.