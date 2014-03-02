به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در اولین نشست ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در استان، افزود: اندیشه توحیدی حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از سیره انبیاء الهی (ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و نجات بخش جوامع بشری است.

وی بیان کرد: هم اکنون آرمانهای انقلاب اسلامی به آرزو و آرمان های جوانان آزادیخواه و روشنفکران جهانی مبدل شده است.

خادمی با بیان اینکه امام خمینی (ره) ندای عدالت‌طلبی انقلاب را به گوش جهانیان رساند، اظهار داشت: همین موضوع است که موجب تاثیر هرچه بیشتر انقلاب اسلامی ایران بر مردم آزاده دنیا شده است.

وی بر انتقال اندیشه‌های حضرت امام به بهترین شکل ممکن به نسل جدید تاکید کرد و افزود: هنوز بسیاری از ابعاد شخصیتی، مبارزاتی و اندیشه های سیاسی امام (ره) برای نسل امروز تبیین نشده است.

استاندار تصریح کرد: هدف اصلی تبیین اندیشه‌های امام، وحدت و همبستگی، ترویج اهداف و دستاوردهای بزرگ انقلاب و نظام، تداعی مولفه‌ها و راهکارهای جهاد اقتصادی و استقلال، ایستادگی و مقابله در برابر توطئه های دشمنان است.

وی با بیان اینکه برنامه های معرفی ابعاد شخصیتی امام (ره) پر محتوا و سازنده باشد، گفت: تبیین اندیشه‌های والای امام (ره) نیاز حقیقی جامعه به خصوص نسل سوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست کمیته های 10 گانه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) از جمله کمیته فرهنگی، دانش آموزی، دانشجویی، روستایی و عشایری، اعزام، اصناف ، بانوان و امنیتی و انتظامی در استان مشخص شدند.