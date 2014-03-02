به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی که در راس هیئت ورزشی به ترکیه سفر کرده بود، روز یکشنبه سند همکاری های دوجانبه فرهنگی و ورزشی را با شهرداری کلان شهر قهرمان ماراش امضاء کرد.

جودت کاباکچی معاون شهردار قهرمان ماراش ترکیه در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی با اشاره به اشتراکات عمیق دینی و فرهنگی دو کشور دوست و همسایه بر توسعه مناسبات دو جانبه در زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی و امور جوانان تأکید کرد.

علی خلیلی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری های دوجانبه فرهنگی و ورزشی با استانهای مرزی آغری، حکاری، ایغدیر، وان و ارزروم جمهوری ترکیه، توسعه مناسبات با سایر استان های کشور دوست و همسایه ترکیه را گامی مهم در جهت تقویت دوستی بین مردمانی دانست که دین و قبله ای واحد دارند و از اشتراکات عمیق فرهنگی برخوردارند.

خلیلی ابراز امیدواری کرد که با امضاء این پروتکل، همکاری های دوجانبه وارد فاز جدیدی شده و با قدرت و بهره برداری های لازم برای هر دو طرف تداوم یابد.

در بندهای مختلف این تفاهم نامه به تبادل تیم های ورزشی در رشته های مختلف، تبادل دانش در حوزه ورزش از طریق اعزام داوران و مربیان، برگزاری اردوهای مشترک آموزشی و تدارکاتی، برگزاری تورنمنت ها و مسابقات مختلف ورزشی، انتقال تجربیات حوزه های فرهنگی و ورزشی، فعالیت های حوزه جوانان اعم از برگزاری سمینارها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری بین استاهای آذربایجان غربی و قهرمان ماراش تأکید شده است.

هیئت ورزشی استان آذربایجان غربی بنا به دعوت شهرداری و اداره کل خدمات امور جوانان و ورزش استان قهرمان ماراش ترکیه و به منظور دیدار و گفت و گو با مسئولین آن استان، بازدید از اماکن و تأسیسات ورزشی و فرهنگی و امضاء سند همکاری های دوجانبه به ترکیه سفر کرده بود.

این هیئت طی سه روز اقامت در استان قهرمان ماراش برنامه های از قبل پیش بینی شده را به اجرا درآورد و پس از دیدار با والی قهرمان ماراش این شهر را به مقصد استان ˈآداناˈ در جنوب ترکیه ترک کرد.