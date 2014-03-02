به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر مونسان به همراه برخي از معاونان و مديران اين سازمان ومهندس محمداعرابي مديرعامل موسسه p.m.i.r كيش، از امكانات و بخش هاي مختلف مجموعه سواركاري كيش بازدید کرد وبرای احیاء، توسعه وگسترش ورزش سواری کاری درجزیره کیش تاکید کرد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در اين بازديد با اشاره به نقش مهم و ارزشمند ورزش سواركاري در جذب گردشگرن داخلی و خارجی به کیش گفت: با اضافه كردن و افزایش تعداد اسب هاي جديد واصیل براي همه اشخاص آماتور، حره ای در سنین مختلف از جمله سواركاري و پرش، كورس با احیاء ، توسعه و بازسازي اصطبل ها، آزمايشگاه و قسمت مراقبتهاي پزشكي، مجموعه ورزش سوارکاری كيش به مكانی ایده آل و مناسب براي حضور گردشگران داخلي و خارجي تبديل مي شود.

مونسان همچنين بر برگزاري برنامه هاي متنوع در مجموعه سواركاري كيش در روزهاي عيد نوروز تاكيد وبیان کرد: مجموعه سواركاري كيش بايد جایگاه ونقش سازنده خود را در جذب گردشگران داخلی وخارجی به کیش در آینده به خوبي ايفا كند.

باشگاه سوارکاری کیش در کنار مجموعه المپیک کیش واقع شده و 1375تحت نظر سازمان منطقه آزاد کیش و با سرمایه گذاري موسسه p.m.i.r كيش فعالیت خود را آغاز کرده است و هر سال با مشکلاتی روبرو می شود و این مجموعه را به تعطیلی می کشاند.