به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا مکنون روز یکشنبه در نوزدهمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست اظهار کرد: 26 متر مکعب معادل آبی بود که بابت آب کشاورزی وارد کرده‌ایم و 0.93 دلار بابت هر متر مربع آبی که وارد کرده‌ایم پول دادیم.

وی با بیان اینکه آب در ایران یک منبع محدود شده‌ای است گفت: رودخانه زاینده رود دو میلیارد متر مکعب آب داشت اما در حال حاضر آب این رودخانه یک میلیارد متر مکعب است و این به این معناست که منابع آب ایران محدود شده است.

رئیس کمیسیون ملی توسعه پایدار با بیان اینکه 42 درصد دبی رودخانه کم شده است گفت: یک تحول بزرگ در آب ایران اتفاق افتاده و متاسفانه جزو سه کشوری هستیم که آینده خوشی از نظر خشکی نداریم. به همین دلیل امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی‌ها و ساختارهای جدید این وضع را بهبود دهیم.

مکنون تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور ایران کشوری خشک و نیمه خشک است اما با روالی که پیش می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور به سمت خشکی تمام پیش می‌رود که جلوگیری از این مساله نیاز به یک برنامه جدی دارد که باید کلید آن در شروع برنامه ششم تدوین شود.

وی با بیان اینکه ضایعات غذا در ایران 30 درصد است گفت: در حال حاضر 85 درصد منابع آبی کشور در حال بهره‌برداری است و این در حالیست که در کشور دانمارک از هر متر مکعب آب 120 میلیون دلار درآمد تولید می‌شود که امیدواریم با تغییر این الگو و حمایت مجلس و دولت بتوانیم گام‌های موثری را در بهبود وضعیت محیط زیست کشور برداریم. چرا که اصلاح الگوی تولید و مصرف در ایران باید در راس اولویت‌های کاری قرار گیرد.

مکنون با بیان اینکه باید توسعه را به محیط زیست پیوند دهیم گفت: اگر این توسعه توسعه پایدار نباشد ممکن است در آینده چیزی از کشور باقی نماند چرا که الگوی توسعه‌ای که در حال حاضر در حال انجام است اشکالات فراوانی را دارد که اگر بتوانیم از بدو شروع برنامه ششم تغییراتی را انجام دهیم می‌توان امیدوار بود.