رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به طرح های امدادی در ایام نوروز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر شهرستان هر ساله در طرح مسافران نوروزی برنامه هایی اعم از برپایی چادر در ورودی شهر که راهنمای مسافران نوروزی است داریم توزیع بروشورو نقشه های استان کرمانشاه در اختیار مسافران قرار خواهیم داد.

علی احمد رزاقی در بحث اسکان مسافران نوروزی گفت: در این زمینه با اداره آموزش و پرورش شهرستان هماهنگی های لازم انجام گرفته است و برای اسکان در مراکز اداری و بخش مدارس، یک اکیب امدادی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پایگاههای امداد و نجات ما در دو اکیب ثابت و سیار در خدمت مسافران هستند، تاکید کرد: طرح جمعیت هلال احمر از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردین ادامه می یابد و در برنامه ریزی که انجام شده قصد داریم یک پایگاه در گردنه حسن آباد و پایگاه بعدی در حمیل که در نزدیکی هرسم است را بصورت شبانه روزی دایر کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر اسلام آبادغرب در ادامه به بحث فعالیت های این جمعیت در شهرستان اشاره داشت و گفت: با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر یک سازمان عامل مطرح و کمک رسان است، لذا در هر حادثه ای امدادگران جمعیت حضور دارند. در بحث بارش برف و نزولات آسمانی در گردنه حسن آباد اسکان مسافر انجام شد و همچنین تعدادی از خودروها از مسیر جاده منحرف شده که توسط امدادگران به مسیر اصلی هدایت شدند.

رزاقی در مورد زلزله ای که چند ماه گذشته در شهرستان رخ داد، گفت: جمعیت هلال احمر شهرستان با توانایی کامل و اکیب امدادی که داشت همان ساعات اولیه اعلام آمادگی کرد و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم مراجعه مردم به درب هلال احمر برای گرفتن چادر و اسکان آنان بود که خوشبختانه با پوشش امدادی رفع شد همچنین اعزام اکیب به شهرستان های مرزی قصرشیرین و سرپل ذهاب که بیشتر در معرض خطر زلزله بودند داشتیم.

وی در پایان گفت: در کلاسهای آموزش ایمنی در برابر زلزله همکاران ما آمادگی دارند که بصورت رایگان آموزش های لازم را به مردم شهرستان ارائه دهند که امیدواریم مردم از این طرح ها استقبال کنند.

