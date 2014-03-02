به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، سید محمد صالحی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلفات رانندگی برای نخستین بار در اهواز اظهار کرد: این دوربین ها در برخی محورها از جمله جاده های ساحلی شرقی و غربی فعال شده است.



وی افزود: قبوض جرایم رانندگی که توسط این دوربین ها ثبت شده از هفته آینده به وسیله پست به منازل افراد ارسال می شود.



صالحی با بیان اینکه دوربین های ترافیکی اخیرا به 60 دوربین امنیتی که پیش از این در سطح شهر نصب شده بود اضافه شده است، گفت: این دوربین ها مهمترین عامل افزایش کشفیات و دستگیری مجرمان بوده اند.



وی همچنین با ارائه آمار 70 روز گذشته از برخورد با مجرمان اظهار کرد: در این مدت 10 مرحله پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز استان، سرقت های خرد و کلان، مواد مخدر و جمع آوری سلاح و مهمات انجام شده است.



صالحی اضافه کرد: با دستور استاندار، مانور ارتقای امنیت اجتماعی نیز از 26 بهمن ماه تا دو اسفند ماه برگزار شد که تاثیر بسزایی در عملکرد نیروها داشته است.



این مقام مسئول از افزایش 74 درصدی کشفیات در سرقت در این مدت خبر داد و گفت: سرقت مسلحانه 27 درصد کاهش وقوع و 126 درصد نیز افزایش کشف نشان می دهد. سرقت های بانکی نیز در این مدت صورت نگرفته است.



وی افزود: جرایم قتل با کاهش 19 درصدی روبرو بود که 96 درصد از آنها نیز منجر به کشف شده است.



70 درصد جرایم سایبری در بانکداری



جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف 690 کیلوگرم مواد مخدر و افزایش 77 درصدی کشفیات در این مدت خبر داد و اظهار کرد: 12 باند حمل و توزیع مواد مخدر منهدم شده است.



به گفته وی در مانور یک هفته ای مبارزه با مواد مخدر که اخیرا برگزار شده بود نیز 317 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و 947 نفر دستگیر و دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شد.



وی افزود: کشف سلاح و مهمات نیز 31 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.



صالحی ادامه داد: تصادفات شهری و بین شهری نیز در این مدت کاهش 26 درصدی نشان می دهد.



وی با اشاره به آمار دو ماهه جرایم سایبری گفت: 80 درصد این جرایم در این مدت منجر به کشف شده است. همچنین در 11 ماهه امسال 88 درصد جرایم سایبری کشف شده اند.



صالحی اظهار کرد: 70 درصد جرایم سایبری، اقتصادی و بیشتر در حوزه بانکداری الکترونیک بوده است.



این مقام مسئول در ادامه ادعای صدور دستور عدم ثبت برخی گزارشات سرقت را برای کاهش آمار سرقت رد کرد و افزود: هیچ دستوری برای ثبت نشدن گزارشات صادر نشده است. در صورت ثبت نشدن گزارشات سرقت در کلانتری ها، شاکیان می توانند با سامانه 197 پلیس (بازرسی نیروی انتظامی) تماس بگیرند و تخلف را گزارش کنند.