به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اسماعیلی،افزود: طرح ساخت نغمه ها و قطعات ماندگار و به یادماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس به همت هنرمندان حوزه هنری استان زنجان آغاز شده است که تا چند ماه آینده به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف جمع آوری و بازسازی قطعات موسیقی ماندگار دوران انقلاب و دفاع مقدس اجرا می شود، افزود: آهنگسازی این پروژه را کیارش میرمحمد رضایی و کار خوانندگی آن را سیدیوسف شبیری، یکی از مداحان مطرح استان زنجان بر عهده دارد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان، با بیان اینکه در این اثر هنری از اشعار استاد ولی الله کلامی استفاده شده است، عنوان کرد: تا به امروز 50 درصد طرح انجام شده است.

اسماعیلی، با تاکید بر تاثیر زیاد موسیقی بر روی جوانان و نوجوانان، ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد حس و حال ویژه مربوط به دوران انقلاب و دفاع مقدس و همچنین یادآوری آن دوران برای جوانان و نوجوانان در عرصه شنیداری تولید می شود.

وی، آشنایی بیش از پیش نسل جوان با حال و هوای دوران انقلاب و دفاع مقدس را مهم ترین هدف تولید این طرح دانست و گفت: موسيقی به عنوان هنری که جوانان به راحتی با آن ارتباط برقرار می‌كنند، می‌تواند در بیان واقعيت‌های دفاع مقدس به نسل جوان موثر باشد.

فیلم های جشنواره بین المللی فیلم 100 در زنجان اکران شد

فیلم های بخش رقابتی نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 روز گذشته (10 اسفندماه) سال جاری در فرهنگسرای امام خمینی (ره) اکران شد.

وحید اکبری اظهار کرد: آثار منتخب در بخش رقابتی نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 در سه سانس A، B و C روز شنبه در محل فرهنگسرای امام (ره) زنجان به روی پرده رفت.

وی با بیان اینکه آثار راه یافته هنرمندان حوزه هنری استان زنجان به بخش رقابتی این جشنواره نیز پخش شد، افزود: در مجموع 5 اثر هنری از استان زنجان به بخش رقابتی جشنواره راه یافته بود که 3 اثر مربوط به هنرمندان حوزه هنری استان زنجان است.

اکبری فیلم کوتاه داستانی "یک + یک" ساخته مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو، انیمیشین های "یازده" ساخته علیرضا سلطانی و "پایستگی" ساخته آرش محمدی و محمد بیات را از جمله آثار راه یافته هنرمندان حوزه هنری استان زنجان به نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 برشمرد.

وی ادامه داد: انیمیشن "آنیک" ساخته حمیدرضا بازرگانی و فیلم داستانی "شیرمادر" ساخته مهرداد توکلی نیز آثار هنری راه یافته هنرمندان زنجانی به این بخش از جشنواره بود.

کانون های فرهنگی و هنری مساجد زمینه را برای حضور جوانان در مساجد فراهم می کنند

امام جمعه شهر دندی به کارکردهای مساجد از صدر اسلام تاکنون اشاره کرد و گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد زمینه را برای حضور جوانان در مساجد فراهم می کنند.

حجت الاسلام علی سعیدی اظهار داشت: ساخت مسجد و حضور مداوم مسلمانان و پرداختن به فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی یکی از مسائلی بود که پیامبر گرامی اسلام(ص) در آن مداومت داشت.



وی با اشاره به اینکه ساخت مسجد اولین اقدام آن حضرت پس از هجرت به مدینه بود، خاطرنشان ساخت: بسیاری از تصمیمات مهم دوران حضرت محمد(ص) در مساجد اتخاذ می شد.



امام جمعه شهر دندی با یادآوری اینکه بسیاری از برنامه های پیامبر گرامی اسلام در مساجد برگزار می شد، افزود: همین موضوع باعث حضور بیشتر مسلمانان در مسجد بود زیرا فعالیت های مربوط به مشاوره های نظامی و آموزش علم به مسلمانان با محوریت مسجد انجام می شد.



وی همچنین به دوران امامت امام علی(ع) و خلافت ایشان اشاره کرد و یادآور شد: حضرت علی (ع) نیز علیرغم وجود دارالخلافه بسیاری از فعالیت های مربوط به امور مسلمانان را در مسجد کوفه انجام می داد.







