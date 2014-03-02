به گزارش خبرنگار مهر، فضل اله وکیلی فرد در جمع خبرنگاران، درباره برنامه این شرکت برای فروش برخی از ساختمان های خود برای تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های مولد گفت:خوشبختانه در سال 92 موفق شدیم همانطوریكه در مجمع عمومی سالیانه اعلام كردیم، عمده دارایی های غیرمولد را به فروش برسانیم تا در جهت پیشبرد پروژه های مهم و اهداف استراتژیك از جمله پروژه پایانه نفتی قشم، توسعه خدمات حفاری، توسعه تولید در شیمیایی نفت گستر، خرید ساختمان و تقویت پرتفوی بورسی خود مصرف نمائیم. لذا روند بازدهی و سوددهی در سال های آتی به نحو چشمگیری بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل "ونفت" در برابر این سوال که با توجه به برنامه این شرکت برای ساخت مخزن، آیا این مخازن در پالایشگاه ها ساخته می شوند یا در مکان های دیگر؟ گفت: هدف شرکت ایجاد پایانه ذخیره سازی استراتژیك برای نفت خام و میعانات می باشد . این پایانه ها می تواند با هدف ذخیره سازی جهت صادرات نفت خام باشد و ذخیره سازی جهت تامین پالایشگاه ها و یا سایر اهداف . در حال حاضر پروژه نفت قشم با هدف ذخیره سازی جهت صادرات در حال احداث است . طرح توسعه پروژه نفت قشم و پروژه های جدید هم برای سایر اهداف ذخیره سازی در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بخشی از سود عملیاتی "ونفت" از محل فعالیت های شرکت "سوخت رسانی وخدمات فرودگاهی اوج" حاصل می شود. بر این اساس آیا طرح های توسعه "ونفت" به این شرکت تابعه اختصاص دارد؟ گفت:یکی از اهداف کلان استراژیک شرکت کسب جایگاه رهبری بازار سوخت رسانی به فرودگاه های کشور از طریق حفظ فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین فرودگاه کشور و ورود به سایر فرودگاه های بزرگ و اصلی کشور در بازه زمانی 5 ساله است.

وی توضیح داد:حضور در فرودگاه های جدید در برنامه 5 ساله این شرکت قرار دارد و هم اکنون مطالعات آن در حال انجام است و تا تکمیل مطالعات به طور دقیق نمی توان اظهار نظر نمود، ولی در افق 5 ساله پس از توفیق در برنامه ها دو برابر شدن فعالیت های شرکت دور از دسترس نیست. در هر حال در طی پنج سال آینده این شركت به عنوان یکی از چهار منبع اصلی برای تأمین سود شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت خواهد بود . ذخیره سازی نفت خام، بازرگانی فرآورده های نفتی و بازار سرمایه، سایر بخش های کسب و کار شرکت خواهند بود.

وکیلی فرد در برابر این سوال که به مدت دو سال است که " ونفت" سودی را در مجامع سالیانه خود میان سهامدارانش تقسیم نکرده است. بر این اساس با توجه به درآمدهای غیر عملیاتی "ونفت" درسال مالی 92، آیا این شرکت برنامه ای برای تقسیم سود در مجمع عادی سالیانه دارد؟ در صورت تایید این مساله، مجمع شرکت چه زمانی برگزار می شود ؟ و تقسیم سود شرکت به چه میزانی است؟ اظهار داشت:با توجه به مشكلات شركت در سال های گذشته، تصمیم داریم از سال مالی 92 با پرداخت سود نقدی و همچنین سهام جایزه، اعتماد سهامداران را پاسخگو باشیم. لذا برای سال مالی 92 پیش بینی كرده ایم كه حداقل 100 ریال به عنوان سود هر سهم توزیع نقدی داشته باشیم و در قالب افزایش سرمایه از محل سود انباشته، به معنایی سهام جایزه بین سهامداران توزیع کنیم.

وی افزود: آخرین EPS كه برای سال 92 براساس عملكرد واقعی 9ماهه سال پیش بینی شده است، سود خالص بر هر سهم در شركت اصلی 454ریال می باشد. این رشد 2.5 برابری حاصل از بهبود سودآوری شركت های تابعه و سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار بورس و همچنین سود حاصل از فروش ساختمان دفتر مركزی می باشد. در بودجه سال 93 سود 146ریال برای هر سهم پیش بینی شده است كه از نگاه سود عملیاتی شركت نسبت به سال گذشته (با حذف تأثیر فروش ساختمان دفتر مركزی) رشد 15 درصدی را نشان می دهد. البته قابل ذكر است كه هیأت مدیره امیدوار است با بهبود زیرساخت ها و نتیجه گیری برخی اقدامات در سه ماهه اول سال، امكان تعدیل مثبت بودجه سال 93 فراهم گردد.

مدیرعامل "ونفت" درباره این که با توجه به پراکنده بودن پرتفوی بورسی این شرکت، آیا "ونفت" برنامه ای برای سرمایه گذاری در صنعتی خاص و به صورت بلندمدت را در دستور کار خود دارد؟ گفت:در برنامه استراتژیك شركت تصمیم گرفته ایم كه در IPS شركت، سهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس) به 30% افزایش داده شود. تا به این ترتیب با متنوع كردن سبد سرمایه گذاری شركت بر بازدهی آن بیافزائیم. البته همانگونه که استحضار دارید شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های هلدینگ ( مستقل از تفاوت بنیادی بین این دو دسته) استراتژی های متفاوتی در انتخاب شرکت های تابعه دارند بعضی از آن ها با تمرکز بر کسب و کار خاص اقدام به شرکت داری در همان زمینه می کنند و برخی دیگر با محوریت سود دهی بدون در نظر گرفتن یک و یا چند کسب کار خاص صرف سود دهی اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت پس از تدوین استراتژی های خود در فضای کسب و کار های مدیریتی با توجه به پتانسیل ها و شرایط سه محور ذخیره سازی و سوخت رسانی و بازرگانی را انتخاب نموده است و امیدواریم در راستای اهداف و استراتژی ها حرکت نماییم و دچار پراکنده کاری نشویم . ولی در زمینه بازار سرمایه پراکنده کاری و یا بهتر است بگوییم تنوع از مفاهیم اولیه سبد است که شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به آن اعتقاد دارد. البته در نظر است همواره با شناسایی گروه های پیشتاز و با در نظر گرفتن اصل تنوع، سبد مناسبی ایجاد شود.

وکیلی فرد در پایان تاکید کرد: با توجه به تاکید مجمع عمومی سالانه 1391 در سال 92 در خصوص عمده شرکت های زیان ده تعیین تکلیف شد و فرآیند تصفیه برای یازده شرکت زیان ده آغاز گردید به این ترتیب زیان دهی این شرکت ها متوقف شد.همچنین در سال 92 بخش عمده ای از مشكلات قراردادهای شركت نفتكاو ژرف که زیان ده ترین شرکت گروه بود حل شد و امید داریم در ماه های آتی بتوانیم مشكلات باقیمانده را نیز حل كنیم و در خصوص این شركت تعیین تكلیف نهایی صورت گیرد.