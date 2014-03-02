به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش روز یکشنبه در نوزدهمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران با بیان اینکه برای فعال شدن حوزه محیط زیست باید متخصصان و NGO‌ها فعال شوند اظهار کرد: فشار افکار عمومی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری‌های دولت داشته باشد؛ چرا که تا کنون بسیاری از قوانین تحت فشار افکار عمومی تصویب و یا رد شده است.

وی افزود: در حال حاضر در آستانه تدوین برنامه ششم باید کارهای اساسی انجام گیرد و می‌توان گفت با توجه به اینکه سمت گیری دولت در زمینه محیط زیست بسیار مثبت بوده است می‌توان در این زمینه امیدوار بود.

تابش با بیان اینکه لایحه بودجه اشاره‌ای به مسائل زیست محیطی داشته است، گفت: تامین بودجه امسال در زمینه زیست محیطی بسیار بهتر از گذشته بوده است و می‌توان گفت اگر محققین و متخصصین دست به کار شوند و دولت نیز حمایت خود را افزایش دهد و به آسیب شناسی نسبت به عملکرد گذشته بپردازیم می‌توانیم خمیرمایه برنامه ششم توسعه را یک برنامه قوی زیست محیطی رقم بزنیم.

وی با اشاره به اهمیت نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری گفت: از مقام رهبری درخواست داریم در نامگذاری سال نگاهی به مسائل زیست محیطی داشته باشند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که در مجلس تلقی از محیط زیست محیط ایست است نه تنها هیچ قانونی اصلاح نمی‌شود بلکه هیچ قانون جدیدی نیز وضع نخواهد شد.

وی با اشاره به رشد اعتبارات گفت: رشد اعتبارات از 16 به 40 افزایش پیدا کرده است و برای پایدار کردن و تسهیل امور وجوه واریزی مبالغی را آورده‌ایم.

تابش تصریح کرد: 270 میلیارد ریال برای خروج خودروهای فرسوده، 550 میلیارد برای مقابله با گرد و غبار و حفاظت از تالابها و همچنین مبالغی برای الزام وزارت نفت برای پرداخت خسارت‌های زیست محیطی و همچنین توسعه مترو و کارهایی از این قبیل انجام گرفته است.

رئیس فراکسیون انرژی و محیط زیست مجلس با اشاره به رتبه کلی ایران در عملکرد زیست محیطی گفت: کشور ایران در میان 178 کشور دارای رتبه 83 است و این در صورتی است که به ترتیب کشور سوریه دارای رتبه 68، آذربایجان 63، قطر 44، کویت 42 و امارات دارای رتبه 35 است.

وی با بیان اینکه رتبه اول عملکرد زیست محیطی مختص کشور سوئیس و رتبه آخر برای کشور سومالی است اظهار کرد: کشور ایران از نظر شاخص کیفیت هوا در رتبه 58 و از نظر آلودگی هوا رتبه 124 و همچنین عملکرد شاخص بهداشتی و سلامت آب در کشور ایران 47 است.

تابش شاخص عملکرد منابع آب در کشور ایران را 117 و شاخص عملکرد کشاورزی را 17 و همچنین شاخص عملکرد جنگل را 16 و شیلات را 68 و همچنین تنوع زیستی را 128 و شاخص آب و هوا در اقلیم را 100 دانست و افزود: این آمار و ارقام یک گزارش جهانی و دارای اعتبار بین المللی است که در آن وجوح مثبت و منفی هر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون انرژی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه متاسفانه وضعیت ایران در محیط زیست وضعیتی نامطلوب است گفت: باید همه افراد به جد تلاش کنند تحولی در این زمینه به وجود آید چرا که توجه به اقتصاد محیط زیست مسئله حائز اهمیتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

تابش تصریح کرد: اگر وزارت نفت و یا خودروسازان با اعمال خود موجب ایجاد آلودگی در کشور شوند باید خسارت این آلودگی را خودشان پرداخت کنند و نباید برای مقابله با آلاینده‌های آلوده کننده از پول بیت المال هزینه شود.

رئیس فراکسیون انرژی و محیط زیست مجلس پیشنهادی را در راستای بهبود وضعیت محیط زیست ارائه و افزود: قبل از دوران تصدی دکتر ابتکار از طرف سازمان‌ها شخصی با عنوان مدیر سبز انتخاب می‌شد که به عقیده من این کار اثرات مفیدی را به همراه داشت به همین دلیل قصد داریم برنامه‌ای را مبنی بر انتخاب مدیر سبز با دخالت حاکمیت اما تحت نظارت انجمن‌های سبز هرساله مدیرانی را با عنوان مدیر سبز انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات در عرصه محیط زیست بسیار زیاد است گفت: در حال حاضر به بسیاری از این مشکلات واقف هستیم اما این مسئله که چرا بهبودی حاصل نمی‌شود موضوعی مورد بررسی است.

وی با بیان اینکه کشور ما دارای آموزه‌های دینی و اخلاقی است گفت: با وجود متخصصین گرانقدر که توان تخصصی بسیار بالایی دارند باید آسیب شناسی را از الان آغاز کنیم تا در برنامه توسعه ششم شاهد یک تحول اثربخش و حیات آفرین در زمینه محیط زیست باشیم.

رئیس فراکسیون انرژی و محیط زیست مجلس با اشاره به هفته منابع طبیعی گفت: به طور قطع اگر امروز در عرصه محیط زیست به همین وضع ادامه دهیم تمدن ایرانی با چالش‌های بسیاری در آینده روبرو خواهد شد.

تابش با بیان اینکه در حال حاضر 400 میلیارد متر مکعب بارندگی دارریم گفت: از این مقدار 300 میلیارمتر مکعب آن تبخیر می‌شود که باید برای حل این مشکل اقداماتی انجام شود.

وی افزود: از این 100 میلیارد متر مکعب باقی 90 میلیارد متر مکعب آن صرف امر کشاورزی می‌شود که متاسفانه همچنان در شهر یزد که شهری گرمسیر است از آبیاری غرق آبی استفاده می‌شود.

تابش تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله تنش آبی قرار داریم که قطعا در 13 سال آینده با بحران آبی مواجه خواهیم شد و برای خارج شدن از این تنش نیاز به 25 میلیارد متر مکعب آب داریم که باید جبران شود که اگر 15 درصد راندمان کشاورزی را افزایش دهیم و یا به هشت درصد افزایش آبخیزداری بپردازیم می‌توانیم گام های موثری در این امر برداریم.