به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح نوروزي از 25 اسفند تا 15 فروردين سال93 ادامه دارد افزود: در این راستا 69 گروه راهداري در 220 كيلومتر بزرگراه، 804 کیلومتر راه اصلي و نيز يك هزار و 988 كيلومتر راه فرعي از شبكه راههاي آذربايجان غربي براي اجراي عمليات راهداري نوروزي فعاليت خواهند كرد.

وی همچنين از حضور گسترده اكيپ هاي خدماتي - تعميراتي سيار با هدف رفع نقص احتمالي كاربران جاده هاي استان خبر داد و اظهارداشت: امسال 17 اكيپ سيار ارائه دهنده خدمات مكانيكي در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي با استفاده از امكانات و تجهيزات داخلي در خدمت مسافران نوروزي خواهند بود.

محبت خواه با بيان اينكه 97 نقطه پرحادثه با هماهنگي پليس راه در محورهاي استان شناسايي شده كه از اين تعداد 43 نقطه حذف شد، عنوان کرد: اقدامات زودبازده راهداري براي ايمن سازي 21 نقطه پرحادثه در حال اجراست.

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي افزود: همچنين ساماندهي 33 نقطه پرحادثه در صورت تامين اعتبار به ارزش 220 ميليارد تومان اجرا خواهد شد.

محبت خواه، اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي رانندگان و مسافران نوروزي از وضعيت جاده هاي استان را در كاهش حوادث و تصادفات مهم برشمرد و خاطرنشان كرد: آشكارسازي نقاط پرحادثه، نصب علايم راهنمايي و رانندگي، اصلاح اشكالات چراغ‌هاي چشمك‌زن، زيباسازي حريم راه‌ها، شستشوي علايم و تابلوهاي هشداردهنده و اطلاعاتي، پاكسازي و نظافت پاركينگ ها از جمله فعاليت هايي است كه در راستاي برقراري سلامت و امنيت مسافران نوروزي انجام شده است.

وي در ادامه اظهار داشت: در تلاشيم تا با عمليات زود بازده، مستقر شدن گشت هاي راهداري و استفاده از امكانات و منابع داخلي شاهد كاهش تصادفات جاده اي در سطح استان باشيم.