به گزارش خبرنگار مهر، چنگیزهاشمی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست کمیسیون صنعت و معدن استان به خبرنگاران اظهار داشت: برای توسعه بخش معدن این استان ابتدا باید ظرفیتهای و پتانسیلها در این بخش به خوبی شناسایی شود.

وی بیان کرد: اکتشاف معادن و بازاریابی برای مواد معدنی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و اشتغال دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق یاسوج به مشکلات سد راه بخش معدن استان اشاره کرد و افزود: مسائل زیست محیطی و موانع در واگذاری عرصه معادن از جمله این مشکلات است.

هاشمی با بیان اینکه معدن کاران در مسائل مدیریتی، بازار، خطوط تولید و نحوه نگه داری ماشین آلات ضعفهایی دارند، بیان داشت: تعامل دستگاههای متولی این بخش با معدنکاران و حمایت دولت موجب رفع مشکلات و رونق این بخش خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به استقرار واحدهای تولید شن و ماسه کوهی در "دلی بجک" یاسوج ، "چهاربیشه" گچساران و "کلایه" در دهدشت، بیان داشت: معارضات اجتماعی و منابع طبیعی از جمله مشکلات این واحدهاست.

هاشمی یادآور شد: موانع پیش روی این واحدها در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی و شورای اشتغال استان مطرح خواهد شد.

وی همچنین خواستار کاهش حقوق دولتی بهره برداران معادن به منظور ترغیب معدنکاران به فعالیت در این بخش شد.