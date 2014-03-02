به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، علی اصغر صادقی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود گفت: در دولت گذشته سازمان میراث فرهنگی مصوبه ای داشت که بر اساس آن قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی به شمار نمی آمدند. این مصوبه در دیوان عدالت اداری رد شده است.



صادقی اضافه کرد: بنابراین اگر چه مصرف مواد دخانی در منزل از نظر قانونگذار جرم تلقی نمی شود اما عرضه مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه خانه ها جرم است و با آن برخورد می شود.



وی با بیان اینکه جمع آوری عرضه کنندگان قلیان تاکنون در 11 مرحله اجرا شده است، اظهار کرد: واحدهای صنفی که اقدام به عرضه قلیان می کنند پلمب می شوند و فک پلمب نیز تخلف جداگانه به شمار می آید.



به گفته صادقی، برخی از واحدهای عرضه قلیان جرایم دیگری چون فروش مشروبات الکلی و یا مواد مخدر انجام می دهند که بسیاری از کشفیات مربوط به این واحدهاست.



سرپرست دادسرای انقلاب و جنایی همچنین با اشاره به برگزاری مانورهای «مبارزه با مواد مخدر» و «ارتقای امنیت اجتماعی» در هفته های اخیر، نتایج این مانورها را مثبت ارزیابی کرد.



وی هدف این مانورها را بیشتر بحث روانی ایجاد شده در جامعه عنوان کرد تا دستگیری و کشف جرایم.



صادقی اظهار امیدواری کرد: این برنامه ها احساس امنیت پایدار در جامعه را به ارمغان بیاورد.



وی تصریح کرد: با وجودی که تصور می شود خوزستان، استان ناامنی است اما در مقایسه با سایر استان ها از جمله تهران، خراسان و فارس در رتبه های پایین تری از وقوع جرم قرار دارد.