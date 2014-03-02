به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هر ساله ایام پایانی سال شاهد رشد 100 درصدی افزایش مصرف آب هستیم.

وی از افزایش 30 درصدی افزایش مصرف روزانه آب در اسفند ماه نسبت به ماه های دیگر سال خبر داد و گفت: در زمان تحویل سال نیز فشار شبکه آب در سراسر کشور و بالطبع در استان کرمان افزایش پیدا می کند.

این مسئول از مردم خواست که در مصرف آب طی این ایام صرفه جویی کنند و اذعان داشت: تمام ظرفیت های آبی و چاه های استان کرمان در بازه زمانی 15 روز آخر سال تا زمان سال تحویل به کار گرفته می شود.

طاهری از ذخیره آب استان کرمان در 670 هزار متر مکعب مخزن خبر داد و افزود: آب مورد نیاز مردم به وسیله هشت هزار و 600 کیلومتر شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد.

وجود مجهزترین آزمایشگاه آب جنوب‌شرق کشور در کرمان

وی با اشاره به وجود مجهزترین آزمایشگاه آب جنوب‌شرق کشور در کرمان اذعان داشت: هفت آزمایشگاه در کرمان به صورت مداوم و 24 ساعته سلامت آب از لحاظ شیمیایی و میکروبی را کنترل می کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اشاره به تامین آب استان از 400 حلقه چاه با ظرفیت هفت هزار لیتر در ثانیه، یادآور شد: آب کرمان سالم بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد.

طاهری با اشاره به اینکه 67 شهر در استان کرمان با دو میلیون نفر جمعیت تحت پوشش شرکت آبفا قرار دارند، تصریح کرد: مشترکین بهتر است خانه تکانی ها و امور مربوط به سال جدید را به تدریج انجام داده و آنها را به ایام پایاینی سال موکول نکنند تا به شبکه آب استان فشار وارد نشود.