به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر یکشنبه در آئین روز مهندس در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی است که با وجود نگاه خاصی به نفت و گاز وجود دارد ولی صنعت کشاورزی استان بوشهر توانسته به جایگاه خوبی در تولید دست یابد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بخش عمده‌ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شامل می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: نگاه ما به کشاورزی باید از نگاه سنتی به سوی استفاده از روش‌های جدید تغییر کند تا شاهد شکوفایی بیشتر بخش کشاورزی باشیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی در استان بوشهر خواستار تغییر در شیوه‌های آبیاری شد و بیان داشت: در بسیاری از نقاط استان بوشهر از شیوه غرق‌آبی برای آبیاری نخیلات استفاده می‌شود که آب زیادی در این زمینه مصرف می‌شود.

لزوم توسعه آبخیزداری و تامین منابع آب کشاورزی

رستمی ادامه داد: شیوه‌های نوین آبیاری به مراتب کمتر از شیوه‌های قدیمی آن آب مصرف می‌کند و لازم است که شاهد تغییر رویکرد از آبیاری سنتی به جدید باشیم.

وی ظرفیت کشاورزی استان بوشهر را بسیار بالا توصیف کرد و اذعان داشت: باید با حمایت از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در نقاط مختلف استان بوشهر، زمینه را برای رونق برق کشاورزی استان بوشهر فراهم کنیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: زمینه ورود تکنولوژی‌های پیشرفته به بخش کشاورزی را باید فراهیم سازیم تا هم شاهد بهبود کیفیت محصولات باشیم و هم محصولات از لحاظ کمی رشد یابند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های تامین آب کشاورزی در استان بوشهر، افزود: باید با اجرای طرح های ابخیزداری و همچنین ایجاد سد در استان بوشهر زمینه توسعه کشاورزی استان را فراهم کنیم.