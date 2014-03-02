به گزارش خبرگزاری مهر، سید صفدر حسینی در دیدار با یوهانگ یانگ، سفیر چین در ایران، با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در کشورمان، از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد و زاینده برای نسل حاضر و حفظ آن برای نسل‌های آینده به عنوان مأموریت‌های صندوق توسعه ملی نام برد.



رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی یک صندوق بین‌نسلی است و دارای سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است؛ به عبارتی ساختاری سه قوه‌ای دارد که این برای استحکام بیشتر است تا از انحراف منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه دولت یازدهم با انسجام بیشتر و با نگاه هدفمندتری به صندوق توسعه ملی نگاه می‌کند، گفت: سهم صندوق توسعه ملی در سال 93 به 31 درصد از منابع نفت و گاز افزایش پیدا کرده و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یک حکم به عنوان سیاستی کلی مورد اشاره قرار گرفته است مبنی بر اینکه «سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی درآمدهای دولت به نفت باید افزایش پیدا کند»؛ بنابراین با این سیاست، شاهد افزایش بیشتری در منابع صندوق توسعه ملی طی سال‌های آتی خواهیم داشت.

حسینی، سیاست‌های کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و در پاسخ به پرسش سفیر چین درباره "اقتصاد مقاومتی" توضیح داد: یعنی از یک سو هم سیاستی درون‌زا برای استحکام بیشتر است؛ چراکه تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعف‌مان تبدیل به فرصت و قوت شود و از یک سو هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده با دنیا باشیم و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم.



وی حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پول و سرمایه در سطح بین‌الملل را از برنامه‌های این صندوق در آینده نام برد و از خریداری سهام بنگاه‌های کم‌ریسک و خریداری اوراق قرضه دولت‌ها به عنوان شکل‌هایی از اجرایی شدن این برنامه یاد کرد.



رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی در نظر دارد پروژه‌هایی را که سرمایه‌گذاران خارجی همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی در ایران دارند تامین مالی کند.