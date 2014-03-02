به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بشير عاليشاه ظهر يكشنبه در جشن فرصت هاي شغلي در سالن ارشاد گلوگاه افزود: شهرستان گلوگاه در سال جاري به 223 نفر وام كارگشايي ارائه داده است كه مجموع اين مبلغ بيش از 2 ميليارد ريال بوده است.



وي اظهار كرد: اين كارگشايي و ايجاد اشتغال در گلوگاه علي رغم تحريم هاي مختلف و همچنين كمبود اعتبارات مختلف حاصل شده كه بيانگر اهتمام ويژه امداد به ايجاد اشتغال براي مددجويان در شرايط مختلف است.



عاليشاه ادامه داد: در سال جاري در سال جاري در بخش خودكفايي افراد تحت پوشش شامل كارانگيزي، توان افزايي و خودكفايي در گلوگاه 11 ميليارد و 498 ميليون ريال به افراد واجد شرايط پرداخت شد.



وي گفت: از اين طرح ها كه شامل 140 طرح خودكفايي بوده، 28 طرح خودكفايي از محل كمك هاي امداد به مبلغ دو ميليارد و 820 ميليون ريال و تعداد 112 طرح خودكفايي از محل اعتبارات بانكي به مبلغ 8 ميليارد و 678 ميليون ريال پرداخت شد.



عاليشاه افزود: گلوگاه شهرستان كوچكي است اما فكرهاي بزرگي دارد و بايد بزرگ فكر كنيم تا كارهاي بزرگي انجام دهيم كه خوشبختانه در رابطه با ايجاد اشتغال در دو سال پياپي سال گذشته و امسال، رتبه اول اشتغال استان مازندران را دارا است.



امام جمعه گلوگاه نيز در سخناني اظهار داشت: دل كندن از مال دنيا بسيار سخت است و لذا كساني كه كار خير و خداپسندانه انجام مي دهند درواقع با گذشتن از دارايي خود خيرات آخرت را براي خود به ارمغان مي آوند.



حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي گفت: در هر كاري انگيزه كار مهم است و لذا اگر انگيزه الهي و خدايي و براي خدمت به خلق باشد بركات خداوند نيز در اموال حاصل مي شود.



وي افزود: كميته امداد امام خميني (ره) از نهادهايي است كه موجب تقويت نظام شد و با كمك به نيازمندان و كم كردن دغدغه هاي فقرا، الگو و نمونه ساير كشورهاي جهان شد و اكنون كشورهاي ديگر از ما و كميته امداد ما الگو برداري مي كنند.



گفتني است در اين مراسم از مديران مدارس كمك كار امداد، روساي بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات و 5 نوعروس گلوگاهي تجليل شد.