به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ قرعه کشی مسابقات واترپلوی جوانان جهان ۲۰۱۴ برگزار شد در این رقابتها ۲۰ تیم در چهار گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند.
واترپلوییستهای جوان ایران در گروه دوم این مسابقات با تیم های استرالیا، آرژانتین، مونتهنگرو و ژاپن به رقابت میپردازند. این مسابقات تابستان سال ۱۳۹۳ به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار میشود.
جدول گروه بندی مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:
گروه A:
قزاقستان- اسپانیا- مجارستان- آمریکا- نماینده اول قاره آفریقا
گروهB:
استرلیا- ایران- آرژانتین- مونته نگرو- ژاپن
گروه C:
برزیل- ایتالیا- ترکیه- نماینده دوم قاره آفریقا- روسیه
گروهD:
نیوزلند- صربستان- پرو- کانادا- کرواسی
قرعه کشی رقابتهای واترپلوی قهرمانی جوانان جهان برگزار شد و تیم ایران با تیم قدرتمند مونتهنگرو همگروه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ قرعه کشی مسابقات واترپلوی جوانان جهان ۲۰۱۴ برگزار شد در این رقابتها ۲۰ تیم در چهار گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند.
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