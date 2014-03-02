به گزارش خبرنگار مهر، در پايان معاملات تالارهاي بورس اوراق بهادار، تعداد 228 ميليون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بيش از يکهزار و 841 ميليارد ريال در 36 هزار و 846 دفعه مورد معامله قرار گرفت.

شاخص کل 520 واحد كاهش يافت و به رقم 79 هزار و 584 واحد رسيد. که در اين ميان نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (بيش از 44 واحد)، پالايش نفت بندرعباس (بيش از 39 واحد)، ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (بيش از 32 واحد)، معدني و صنعتي گل گهر (بيش از 32 واحد)، فولاد مباركه اصفهان (بيش از 24 واحد)، بانك صادرات ايران‌ (بيش از 23 واحد) و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي (بيش از23 واحد)بيشترين تأثير منفي را بر شاخص گذاشتند.

شاخص بازار اول 389 واحد كاهش يافت و در رقم 59 هزار و235 واحد ثابت ماند.