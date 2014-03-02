به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رمضانیان ظهر یکشنبه در نشست خبری دهمین جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان افزود: امروز بسیار خوشحالیم که بسیج به عرصه های علمی و پژوهشی اقدامات خوبی انجام داده و میدهد.

وی ادامه داد: دهمین جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان سه شنبه 13 اسفند ماه جاری با حضور وزیر آموزش و پرورش و سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین برگزار خواهد شد.

رمضانیان با اشاره به این نکته که سال 92 سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام داشت گفت: بسیج فرهنگیان همه تلاش خود را برای اجرایی شدن نام این سال انجام داد تا بتوان به صحبتهای مقام معظم رهبری درباره حماسه سیاسی و اقتصادی جامع عمل بپوشانیم. این روزها اقتصاد کشور با مشکلات اساسی مواجه بوده اما راه حل های اقتصادی الزاما اقتصادی نیست و می توان از طریق توجه به فرهنگ و علم مشکلات اقتصادی را حل کرد که هر دواین موضوعات می تواند در اموزش و پرورش پیگیری شود.

به گفته رمضانیان، فعالیت جشنواره از اردیبهشت ماه آغاز و در مهرماه موضوعات آن در چهار محور حماسه اقتصادی، پیشرفت علمی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و سند تحول بنیادی آغاز شد.

وی با اشاره به استقبال فرهنگیان از این جشنواره گفت: این جشنواره در سه بخش علمی و پژوهشی، فضای مجازی و وبلاگ ها، مسابقات فرهنگی و قدر قلم برگزار می شود. از زمان اعلام فراخوان بیش از 4500نفر از فرهنگیان بسیجی در این دوره از جشنواره شرکت کردند که پس از بررسی استانی 450 اثر مورد داوری نهایی قرار می گیرند.

رمضانیان تصریح کرد: در بخش وبلاگ نویسی و قلم در دو موضوع علمی و پژوهشی و فرهنگی و مذهبی با بیش از 800 وبلاگ نویس در ارتباط هستیم که کارهای خوب و ارزنده ای را ارائه داده اند.

رئیس بسیج فرهنگیان با اشاره به بخش مسابقه قدر قلم گفت: در این بخش در شش رشته خاطره نویسی، داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، قطعه ادبی و کاریکاتور فرهنگیان شرکت کرده اند که دو هزار اثر به دفتر جشنواره ارسال شد که از میان آنها 573اثر به مرحله کشوری راه پیدا کرده است.

وی درباره تعداد برگزیدگان این دوره از جشنواره گفت: جشنواره به نوعی طراحی شده است که از تمامی مشارکت کنندگان تقدیر می شود اما آثار کسانی که به بخش کشوری رسیده است روز سه شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش تقدیر ویژه خواهند شد.

نیمی از فرهنگیان بسیجی هستند

وی در پاسخ به خبرنگاری درباره تعداد فرهنگیان عضو بسیج گفت: ما هیچ الزامی برای معلمان به منظور ثبت نام در تشکیلات بسیج نداریم چراکه معتقدیم همه فرهنگیان بسیجی هستند و آنها بسیجی وار به دانش آموزان آموزه های خود را منتقل می کنند.

رمضانیان، صحبتهای خود را اینگونه تکمیل کرد: ممکن است برخی فرهنگیان عضو بسیج فرهنگیان نباشند اما آنها در بسیج محله ها و یا بسیج دانش اموزی فعالیت داشته که از نظر ما نیز آنها بسیجی هستند.

وی با بیان اینکه بیش ازنیمی از فرهنگیان کشور بسیجی هستند گفت: هنوز امار دقیقی از تعداد کامل فرهنگیان بسیجی نداریم و قرار است به زودی از تمام فرهنگیانی که در حوزه بسیج فعالیت می کنند بخواهیم که نام خود را به ما اعلام کنند.

رمضانیان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر دستاوردهای 9 دوره برگزاری جشنواره علمی - پژوهشی بسیج گفت: هدف ما صرفا ارائه محصولات پژوهشی نیست، ما به دنبال آن هستیم که با فضاسازی و گفتمان سازی و آشنا کردن جامعه فرهنگیان با موضوعات پژوهشی آنها را در انجام پروژه های علمی و پژوهشی ارتقا دهیم.

وی درباره ی نقش بسیج فرهنگیان در اجرایی شدن موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی باید کاری کنیم تا اقتصاد ما از پس نیازهای جامعه بر آید و در عین حال کشور رو به رشد باشد.

رمضانیان ادامه داد: من معتقدم در این خصوص باید در بخش فرهنگی و علمی کارهای خاصی انجام گیرد، بخشی از کارها نیز به تبع خود در بخش اجرایی، مهارتی وفنی انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه امکاناتی که بسیج در اختیار فرهنگیان قرار می دهد گفت: بسیج استراتژی امام خمینی (ره) در پیشبرد انقلاب و تداوم ان بود وهمواره بسیجیان به اقتضای شرایط وارد میدان شده و نقش آفرینی کردند.

رمضانیان تصریح کرد: بسیج یک تفکر است که برای پیشبرد اهدافش نیاز به تشکل دارد. ما در بسیج هیچ امتیاز خاصی به اعضا نمی دهیم همه انچه داریم افتخارات معنوی است شاید در برخی مواقع امکانات بسیار محدودی از جمله سفرهای زیارتی برای اعضا در نظر بگیریم.

اعلام بودجه دردی از شما دوا نمی کند

رمضانیان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان بودجه جشنواره علمی - پژوهشی بسیج فرهنگیان گفت: مطمئن باشید اعلام بودجه دردی از شما را دوا نمی کند مهم آن است که فعالیتهای این جشنواره به خوبی پیش می رود و امسال نیز موفق به برگزاری دهمین دوره آن شدیم.

بسیج بزرگترین شبکه اجتماعی است

وی درباره شبکه های اجتماعی نیز توضیح داد: معتقدم شبکه های اجتماعی الگوگیری از داخل است چراکه از توان مردمی برای رسیدن به مقاصد مورد نظر می توان استفاده کرد. بسیج خود بزرگترین شبکه اجتماعی است که تأثیرگذاری ویژه ای دارد و در حال حاضر ما هیچ عرصه ای را برای خود محدود نمی شناسیم و از ظرفیت شبکه های اجتماعی استفاده می کنیم.