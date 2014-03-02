به گزارش خبرنگار مهر، فرمرز سپری ظهر یکشنبه در حاشیه دومین روز برگزاری همایش ملی گفت: کتاب مدیریت بحران با استفاده از سیستم جی ای اس در شبکه توزیع برق با حضور دکتر اردلان رئیس سازمان نقشه برداری کشور و مقامات وزارت نیرو و توانیر رونمایی شد.

وی گفت: در دومین روز نشست 10 مقاله ارائه شده و دو کارگاه توسط شرکت توزیع برق مازندران و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ارائه شده است.



وی در ادامه افزود: مقالات ارائه شده کاملا کاربردی و مطابق با جدیدترین وضعیت جی ای اس در جهان ارائه شده است.



سپری ادامه داد: در حاشیه همایش در قالب نمایشگاه، شرکتهای برتر آخرین دستاورد خود را در زمینه های جی ای اس ارائه کرده اند و با برگزاری جلسات رو در رو با کارشناسان و مدیران کنفرانس با یکدیگر مبادله ی اطلاعات کرده اند.



وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن افزایش شرکت کنندگان و ارائه مقالات این کنفرانس کیفیت بهتری نسبت به کنفرانس قبلی داشته است.



دبیر این کنفرانس در ادامه افزود: با توجه به پشتیبانی وزارت نیرو، شرکت توانیر و سازمان نقشه برداری کشور ،مقالات به صورت کمی نیز افزایش چشمگیری داشته است، بنحوی که علاوه بر 36 مقاله که بصورت سخنرانی ارائه شده، 60 مقاله بصورت پوستر ارائه شده است.



وی در ادامه افزود: در مراسم اختتامیه گزارشی از مقالات ارائه شده توسط کمیته علمی ارائه و سپس جمع بندی نهایی مطالب توسط دبیر این همایش ارائه می شود.

سپری در پایان گفت: چهار کتاب در زمینه کاربرد جی ای اس در صنعت توزیع برق وجود دارد که دو کتاب را شرکت توزیع برق مازندران ارائه کرده است.