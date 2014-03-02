به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسيني ظهر یکشنبه در جلسه مشترك با مديرعامل موسسه خدمات مشاوره‌اي جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي آستان قدس رضوي اظهارکرد: با توجه به رشد جمعيت، آسيب هاي اجتماعي 30 برابر شده است.

حسيني تصريح كرد: پس از انقلاب آسيبهاي اجتماعي 15 درصد رشد داشته است و پيشگيري در سه سطح اوليه، ثانويه و ثالثه از مهمترين اقدامات جلوگيري از آن است.

وي به ظرفيت انجمن اوليا و مربيان در اين حوزه اشاره و بيان كرد: با رشد و كيفيت بخشي به خدمات مشاوره از يك سو و جذب دانش آموزان در تشكلهاي دانش آموزي كه راغب به انجام آن هستند مي توانيم از گرايش دانش آموزان به سمت گروههاي پرخطر اوليه كاسته و در ساماندهي سلامت روان آنان بكوشيم.

حسيني با نگاهي نقادانه به مراكز مشاوره بيان داشت: مشاوره بايد هدفمند بوده و قلمرو كارش مشخص باشد ما در آموزش و پرورش امكانات و ظرفيتهاي فراواني داريم كه مي تواند خدمات داده و خدمات هم بگيرند.

مدير عامل موسسه خدمات مشاوره اي جوانان و پ‍وهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي نيز در اين نشست گفت: ميزان رضايتمندي مردم از خدمات مشاوره اي اين مركز در سطح قابل قبولي است.

رضا خوراكيان ابراز داشت: خانواده مهمترين شاخص عملكرد ما و توانمند سازي گروه هاي هدف از بارزترين اقدامات اين موسسه است.

وي با اشاره به اين كه افزايش مهارتهاي لازم براي مشاوران و مربياني كه با جوانان سرو كار دارند از ديگر اهداف اين موسسه است،ا فزود: همايشهاي برگزار شده با همكاري آموزش و پرورش وي‍ژه نوجوانان و جوانان از اين دست است.

اين نشست به منظور تعامل بيشتر و توسعه مشاركت بين بخشي آموزش و پرورش خراسان رضوي با ساير دستگاهها به ويژه آستان قدس رضوي برگزار شد.