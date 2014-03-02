به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدي بريماني ظهر یكشنبه در حاشيه همايش فرصت هاي شغلي امداد گلوگاه افزود: استان مازندران رتبه سوم جمه آوري زكات را بعد از استان گلستان و فارس را داراست و در جمع آوري زكات مستحبي رتبه اول كشور است.



وي اظهار داشت: در استان مازندران نيز شهرهاي ساري، بابل و نور رتبه هاي برتر در جمع آوري زكات را به خود اختصاص داده اند.



حجت الاسلام بريماني با بيان اينكه پرداخت زکات جزء اصل دین است و یکی از دستورات دین مبین اسلام است يادآور شد: با توجه به اينكه مازندران جايگاه سوم در جمع آوري زكات را در كشور داراست هدف اصلی شورای زکات نيز جمع آوري، ساماندهی و نهادینه کردن این فریضه الهی است و اولویت هزینه کرد زکات در رفع نیاز فقرا و محرومین است.



وي با تاكيد بر استفاده از زكات هر منطقه براي مردم و نيازمندان آن منطقه گفت: زکاتی که در هر محل جمع آوری می شود باید در همان محل هزینه شود و به یاری خداوند متعال این امر تا کنون در سطح استان مازندران تحقق یافته است.



مسئول ستاد زكات مازندران با تاكيد بر اينكه مبالغ زكات جمع آوري شده در هر منطقه و روستا صرف كمك به محرومان و اجراي طرح عمراني همان منطقه مي شود خاطر نشان كرد: معادل مبلغ جمع آوري شده زكات هر منطقه ،‌دولت نيزبراي اجراي طرح هاي عمراني اعتبار تخصيص مي دهد.



حجت الاسلام بريماني افزود: گاو،‌گوسفند ،‌شتر ،‌گندم ،‌جو ،‌كشمش،‌خرما و مسكوكات طلا و نقره مواردي هستند كه زكات واجب به آنها تعلق مي گيرد .



وي ادامه داد : با توجه به اينكه در مازندران بخش اندكي از اين مواردي كه زكات واجب به آنها تعلق مي گيرد نياز است كه زكات مستحب كه مشمول برنج ،‌شالي و مركبات مي شود در جامع رونق گيرد.